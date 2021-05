Registrazione della trasmissione sulla situazione delle lotte sociali e popolari in El Salvador, Honduras e Guatemala

Cosa succede in America Centrale? Chiudi

Ieri 20 maggio, abbiamo parlato di Honduras, Guatemala, El Salvador, delle lotte di resistenza contro un modello depredatore, che criminalizza, reprime e molto spesso uccide, come il caso di Berta Cáceres.Abbiamo parlato di come, nonostante tutto, i popoli non abbassano la testa ed esigono diritti e nuovi paradigmi. Abbiamo parlato dell'importanza dell'unione delle diverse lotte di resistenza nel mondo.Qui sotto la registrazione della serata organizzata da