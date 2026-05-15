L’espansione militare statunitense in America Latina

truppe statunitensi Fonte: Pagine Esteri Chiudi

Secondo l’Istituto internazionale di ricerca per la pace di Stoccolma (Sipri), le spese militari dello scorso anno a livello mondiale hanno toccato la cifra record di 2,88 trilioni di dollari, con un aumento del 2,9% e un’incidenza del 2,5% sul PIL mondiale. Gli Stati Uniti continuano a essere la nazione con il maggior budget militare (954 miliardi di dollari), seguiti da Cina e Russia. Insieme rappresentano il 51% delle spese militari mondiali, che nel 2024 sono cresciute del 9%. Intanto, l’indice S&P Aerospace & Defense Select Industry è cresciuto del 43% nell’ultimo anno. Cinque dei sei primi posti tra le 100 compagnie di armi più importanti nel mondo sono occupati da capitale statunitense e le 40 compagnie Usa che fanno parte di questa classifica rappresentano il 49% delle vendite globali, generando ingressi per 334 miliardi di dollari.