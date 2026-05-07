I file audio che svelano il piano di Trump e Netanyahu per la colonizzazione dell’America Latina

Guerra su commissione, emerge la verità

Il Dipartimento di Stato USA ha ufficialmente riconosciuto che Washington è entrata in guerra contro l’Iran «su richiesta dell’alleato israeliano». La rivelazione è del consigliere legale Reed Rubinstein. Più di cento esperti di diritto internazionale hanno parlato di violazione della Carta ONU.

26 aprile 2026 - Redazione PeaceLink