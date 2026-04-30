Le manovre di Stati Uniti e Israele per controllare l’Honduras

Dura presa di posizione di Pax Christi International e di Amnesty International

La proposta di sospensione dell'accordo UE-Israele era partita da Spagna, Irlanda e Slovenia per i crimini di guerra contro la popolazione palestinese e in Libano. Ma Italia e Germania hanno posto il loro veto.

22 aprile 2026 - Redazione PeaceLink