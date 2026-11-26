Solo in Honduras 56 morti violente nei primi dieci mesi del 2026 e oltre il 90% dei delitti rimasti impuniti dal 2009. Anche in Guatemala ed El Salvador la violenza omofobica e transfobica coinvolge le forze di sicurezza. Complicità e inerzia delle istituzioni

Pagine Esteri Fonte: Pagine Esteri

In America Centrale è in corso una guerra non dichiarata, le cui vittime finiscono raramente in prima pagina e le cui indagini giacciono sepolte negli archivi giudiziari. È lo sterminio sistematico, perpetrato con ferocia e in condizioni di quasi totale impunità, di persone LGBTQIA+.

Organizzazioni per i diritti umani e inchieste giornalistiche sul campo lo definiscono un “massacro silente”, spesso mascherato dalle autorità e dai principali media – per lo più controllati dalle élite politiche ed economiche locali – come episodi isolati di criminalità comune. Si tratta invece di crimini motivati dal pregiudizio e dallo stigma, frutto di un meccanismo strutturale in cui convergono esclusione socio-economica, violenza delle bande e delle forze di sicurezza, fondamentalismo religioso, avanzata di agende contrarie ai diritti e indolenza statale.

Per comprendere la portata di questa tragedia basta guardare all’Honduras, epicentro storico della violenza letale legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere nella regione. Dopo il colpo di Stato del giugno 2009, la rottura dell’ordine costituzionale ha scatenato una caccia ai settori popolari organizzati, colpendo in particolare chi sfidava la norma eteropatriarcale. Non è un caso che l’Honduras sia anche uno dei Paesi con il più alto tasso di femminicidi e di violenza contro le donne in America Latina.

In quelle giornate di resistenza, la comunità LGBTQ+ era in prima linea nelle mobilitazioni popolari. “Durante il golpe, la società ha imparato a rispettarci e ha iniziato a vederci in un altro modo. Ci siamo sostenuti a vicenda, ci siamo fatti corpo unico, ci siamo esposti in prima persona per chiunque scendesse in piazza giorno dopo giorno”, racconta Indyra Mendoza, direttrice della Rete Lesbica Cattrachas. “Il colpo di Stato ci ha insegnato molte cose, come il fatto che siamo persone che questo Stato assassino vuole eliminare. Ci ha però anche permesso di organizzarci politicamente e di renderci visibili nella lotta per un nuovo Honduras”.

Il prezzo di quella resistenza è stato brutale: almeno 29 persone assassinate, tra cui 15 donne trans, 9 delle quali vittime di esecuzioni extragiudiziali. Nel medio periodo le statistiche sono ancora più drammatiche. Secondo l’Osservatorio delle Cattrachas, tra il 2009 e il 2025 sono state uccise 680 persone LGBTQ+, oltre tre al mese, con un’impunità superiore al 90%. Il ritorno al governo della destra più retrograda sembra aver aggravato ulteriormente il quadro: tra gennaio e ottobre 2026 l’Osservatorio ha registrato 56 morti violente, superando ogni dato annuale precedente.

Tra i Paesi che monitorano questi crimini, l’Honduras continua a registrare il tasso pro capite più alto al mondo di omicidi di persone LGBTQ+, in particolare gay, donne trans e lesbiche. In termini assoluti, invece, è il Brasile, seguito da Colombia e Messico, a guidare la classifica per numero totale di vittime. Oltre il 65-70% degli omicidi documentati a livello globale avviene infatti in America Latina e nei Caraibi.

“I discorsi d’odio e discriminatori non generano solo esclusione sociale, ma normalizzano la violenza contro le persone della diversità sessuale e di genere, creando un contesto in cui aggressioni e crimini avvengono nel silenzio, nell’impunità e nel lassismo istituzionale”, avverte la Rete Lesbica Cattrachas.

Un fenomeno che non va letto in modo isolato, bensì dentro una struttura storica: “Il rifiuto pubblico da parte di vari settori politici, sociali e religiosi ha alimentato processi che accrescono la vulnerabilità delle persone LGBTQ+. In particolare, il fondamentalismo religioso ha pesato fortemente nel dibattito su identità di genere e orientamento sessuale, rafforzando pregiudizi, disinformazione ed emarginazione”.

Di fronte all’escalation di quest’anno, l’organizzazione honduregna lancia un monito netto: “Dietro a ogni cifra c’è una vita strappata, una storia interrotta, una famiglia che affronta le conseguenze della violenza. Quante vite devono ancora andare perse prima che lo Stato honduregno adotti misure efficaci per prevenire, indagare e fare giustizia?”.

In questo scenario desolante, una battaglia esemplare ha dimostrato che la tenacia dei movimenti può creare precedenti capaci di trasformare la giurisprudenza continentale. La notte del 28 giugno 2009 – poche ore dopo il colpo di Stato e in pieno coprifuoco militare –, l’attivista trans e sex worker Vicky Hernández, membro del Collettivo Unidad Color Rosa, fu uccisa con un colpo di pistola alla testa mentre per strada potevano circolare solo poliziotti e militari.

Dopo oltre un decennio di contenzioso internazionale promosso dalla Rete Lesbica Cattrachas e da Robert F. Kennedy Human Rights, nel marzo 2021 la Corte Interamericana dei Diritti Umani ha emesso una sentenza storica. Ha dichiarato lo Stato dell’Honduras responsabile a livello internazionale per avere violato il diritto alla vita, all’integrità fisica e all’identità di genere di Vicky, rilevando chiari indizi di coinvolgimento di agenti statali e l’assoluta mancanza di dovuta diligenza.

La sentenza ha segnato una svolta, fissando standard vincolanti per tutta l’America Latina sull’obbligo di indagare sui crimini d’odio. “È un precedente giudiziario importantissimo per la comunità LGBTQ+ e per la lotta contro discriminazione e violenza. L’Honduras deve cambiare: giustizia per Vicky significa giustizia per tutti e tutte”, afferma Mendoza.

Nel maggio 2022, già sotto il governo di Xiomara Castro, lo Stato honduregno ha ottemperato alla sentenza in una cerimonia pubblica in cui la presidente ha chiesto perdono alla famiglia di Vicky, assumendo la responsabilità statale del crimine. Sebbene le organizzazioni segnalino che restano inattuate misure strutturali – come la legge sull’identità di genere e la fine dell’impunità materiale –, il caso ha confermato che, con volontà politica e pressione internazionale, è possibile abbattere certe barriere.

Il dramma si ripete nel resto del Triangolo del Nord (Honduras, Guatemala, El Salvador). In Guatemala, l’Associazione Lambda ha documentato 185 morti violente di persone LGBTQ+ tra il 2020 e il 2025 – quasi tre al mese –, cui si aggiungono 14 persone assassinate fino a settembre di quest’anno. Per l’Osservatorio sugli Omicidi delle Persone Trans (Otrans), le vittime trans tra il 2008 e il 2021 sono state 162. Lambda segnala inoltre una forte sottostima dei dati, dovuta sia all’assenza di tipizzazione penale – i crimini d’odio o basati sul pregiudizio non sono riconosciuti come reati specifici –, sia alla paura e alla sfiducia verso polizia e magistratura, che spingono le famiglie a non denunciare.

Nel Rapporto “Cinque volte NO” (2025), Lambda elenca le principali omissioni dello Stato e il suo debito verso la comunità LGBTQ+: “Non riconoscere il pregiudizio come movente del crimine, non garantire un’identità piena e dignitosa, non rimuovere le barriere della precarietà, non promuovere una formazione obbligatoria e trasversale con prospettiva di genere, non produrre né sistematizzare dati disaggregati sulle persone LGBTQ+ dimostra una volontà politica che preferisce l’invisibilità delle nostre morti al riconoscimento di una cittadinanza piena, negandoci giustizia, identità e protezione”.

Anche qui, tuttavia, lo scorso ottobre ha segnato un passaggio giudiziario rilevante: un tribunale guatemalteco ha condannato sette ex poliziotti per la tortura e l’esecuzione extragiudiziale della coppia gay formata da Eldin Choc Xi e Milton Santamaria. Le condanne inflitte agli ex agenti vanno dai 30 ai 60 anni di carcere. Pur essendo emersi al processo gravi insulti omofobi rivolti ai due uomini durante le torture, la corte non ha però riconosciuto l’omofobia come movente del delitto.

In El Salvador, la violenza assume anche il volto della persecuzione istituzionale e del silenzio imposto. Nel rapporto “Limitazione dei diritti e violenza strutturale contro le persone LGBTIQ+ (2023-2025)”, l’Associazione ASPIDH ha denunciato 922 aggressioni nel triennio – tra atti discriminatori, arresti arbitrari, estorsioni e minacce – e ha evidenziato che nel 30% dei casi erano coinvolti agenti delle forze di sicurezza dello Stato. Lungo lo stesso filo d’impunità che unisce i tre Paesi centroamericani, il 93% delle vittime non ha sporto denuncia formale per l’assenza di risposte istituzionali. Diverse organizzazioni contano inoltre più di 600 omicidi dal 1993.

Da Tegucigalpa a San Salvador e Città del Guatemala, lo schema si ripete con intensità diverse: Stati che negano i dati ufficiali per occultare il problema e sistemi giudiziari che rivittimizzano chi sopravvive. Di fronte a questa macchina del silenzio, sono i collettivi della diversità sessuale a gestire gli osservatori, a documentare ogni nome e a battersi fino ai tribunali internazionali, dimostrando che dare un nome al massacro e organizzare la memoria è il primo atto di resistenza per fermarlo.