L’organizzazione Sea-Watch dovrà essere risarcita dallo Stato italiano per il fermo della nave
Secondo quanto reso noto dalla ONG, la decisione riconosce l’illegittimità del fermo amministrativo disposto dopo l’attracco.
I fatti del 2019
Nel giugno 2019 la Sea-Watch 3, con migranti salvati nel Mediterraneo, rimase per giorni in attesa di un porto sicuro. Rackete decise infine di entrare a Lampedusa per consentire lo sbarco delle persone a bordo. Durante la manovra urtò una motovedetta della Guardia di Finanza. L’episodio avvenne nel contesto dei “decreti sicurezza” e della politica dei porti chiusi.
Successivamente Rackete fu arrestata e poi rilasciata; i giudici riconobbero che aveva agito nell’adempimento del dovere di soccorso.
La reazione del Governo
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la decisione “assurda” e ha criticato l’operato dei magistrati, sostenendo che lo Stato sia stato ingiustamente condannato a risarcire la ONG.
Il vicepremier Matteo Salvini ha parlato di una sentenza “incredibile” e l’ha collegata alla necessità di riformare la giustizia, annunciando di voler votare Sì al referendum per la modifica della Costituzione.
Il principio affermato dai giudici
Al di là dello scontro politico, la pronuncia del tribunale si colloca nel solco dei principi del diritto internazionale del mare e della Costituzione italiana: il soccorso delle persone in pericolo è un obbligo giuridico e umanitario.
Le decisioni della magistratura intervenute sul caso Rackete hanno sostanzialmente ribadito che salvare vite in mare costituisce un dovere. Inoltre la tutela della vita prevale su disposizioni normative incompatibili con tale obbligo e l’azione di soccorso non può essere criminalizzata quando mira a proteggere persone in pericolo.
Magistratura e tutela dei principi fondamentali
Il caso dimostra come lo Stato di diritto si fondi su un equilibrio tra poteri e su un sistema di garanzie che impedisce che esigenze politiche contingenti prevalgano sui diritti fondamentali.
Nel Mediterraneo, dove si incrociano migrazioni, sicurezza e geopolitica, questo richiamo giuridico assume un significato etico preciso: il dovere di soccorso non è una scelta opzionale, ma uno dei pilastri della civiltà giuridica e democratica.
Articoli correlati
- Un grido d'allarme dalla Chiesa italiana
Una politica migratoria "vergognosa, immorale e anticostituzionale"Monsignor Perego, presidente della Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana, denuncia il DDL immigrazione in un intervento di straordinaria durezza17 febbraio 2026 - Redazione PeaceLink
- Lecce
Incontro con Mediterranea Saving HumansDalla notte tra il 3 e il 4 ottobre 2018, nel Mediterraneo centrale naviga Mare Jonio, una nave civile battente bandiera italiana che monitora la zona tra la Libia e il Canale di Sicilia per individuare e soccorrere le persone in difficoltà.27 maggio 2025 - Fortapasc
- Almasri è accusato di crimini gravissimi come torture, stupri e omicidi di migranti
La premier Giorgia Meloni indagata per il caso del libico AlmasriAlmasri era ricercato dalla Corte Penale Internazionale (CPI), ma invece di essere arrestato e consegnato alla giustizia internazionale, è stato espulso e rimpatriato in Libia con un volo di Stato italiano.28 gennaio 2025 - Redazione PeaceLink
- La Merkel rompe il silenzio: “Inaccettabile votare con l’estrema destra”
Germania: per contrastare i migranti la CDU sdogana i neonazisti tedeschiSi tratta di un passaggio politico che segna una frattura nella CDU, un partito che sotto la guida della Merkel aveva mantenuto una chiara distanza dall’estremismo di destra. Ma oggi il panorama è cambiato: la pressione della destra anti-immigrati sta spingendo anche i moderati a scelte estreme.31 gennaio 2025 - Redazione PeaceLink
Sociale.network