I pacifisti e le missioni militari all’estero

Scrivere per sé, di sé e per gli altri è un atto bello

Un tema che mi sta a cuore è la pace, perché da piccola sentivo in famiglia la storia di mio nonno che ha contribuito alla Resistenza antifascista, come personalità libertaria, come resistente, compiendo sabotaggi e partecipando in qualità di operaio della Breda agli scioperi del 1943 e 44

24 giugno 2021 - Laura Tussi