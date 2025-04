Il movimento pacifista italiano si mobilita contro il riarmo e la guerra

Anche questa settimana si conclude con i dati in crescendo di una strage in Ucraina causata da missili russi. Intanto l'Onu denuncia che a Gaza i 36 recenti attacchi israeliani hanno ucciso "solo donne e bambini". E l'Italia tenta di evitare i dazi USA comprando nuovi F35.

Notizie dal mondo: ancora stragi

Ucraina. Una tragica escalation ha colpito la città di Sumy, dove un bombardamento russo ha causato numerose vittime tra i civili. Le autorità locali ucraine parlano di un attacco diretto a un luogo di culto durante una funzione religiosa, sollevando forti reazioni internazionali. ​(Agenzia Dire)

Gaza. L'Onu denuncia che a Gaza i 36 recenti attacchi israeliani hanno ucciso "solo donne e bambini". ( L'Onu denuncia che a Gaza i 36 recenti attacchi israeliani hanno ucciso "solo donne e bambini". ( Rainews

Italia-USA. Il governo italiano sta cercando di rafforzare i rapporti economici con gli Stati Uniti, anche attraverso l'acquisto di armi (in particolare F35) e gas americani, come parte di una strategia per ridurre i dazi statunitensi sui prodotti italiani. (Fanpage)

Mobilitazione per la pace e contro il riarmo Taranto, 11 aprile 2025 Fonte: Antonio Lenti Chiudi

“L’Unione Europea torni ad essere arca di pace”

Oltre il 60% degli italiani è contrario alla guerra e all’aumento delle spese militari. Le piazze lo hanno detto forte, ora la politica deve ascoltare.

C’è un’Italia che non appare nei titoli di prima pagina, ma che esiste: è quella che riempie le piazze per dire no alla guerra, per chiedere il disarmo, per invocare una politica estera fondata sul diritto e sulla diplomazia. È quell’Italia che, secondo i sondaggi, rappresenta la maggioranza. Infatti oltre il 60% dei cittadini è contrario all’aumento delle spese militari. Un dato che dovrebbe far riflettere chi oggi, in Europa, sogna una corsa agli armamenti sotto nuove bandiere.

Su questo sfondo si è svolta a Verona l’assemblea nazionale della Rete Italiana Pace e Disarmo. Due giorni intensi, ricchi di confronto e di proposte, intitolati con una domanda-provocazione: “Europa, arca di pace o arco di guerra?”

Una domanda tutt’altro che retorica. La direzione che infatti sta prendendo l’Unione Europea, con piani sempre più ambiziosi di riarmo e di militarizzazione, preoccupa profondamente i movimenti pacifisti, sia laici che cattolici, le associazioni, i sindacati e le realtà di base che compongono la Rete.

Dalla due giorni di Verona è emersa una convinzione: l’alternativa esiste, ed è praticabile. Ma richiede coraggio politico, visione storica e fedeltà ai valori originari dell’Unione. L’Europa – è stato detto – non può tradire la propria vocazione di culla del diritto internazionale, di mediatrice tra popoli, di costruttrice di ponti anziché di muri.

