Fridays for Future in piazza per il clima

L'inquinamento dell'ILVA va oltre il cambiamento climatico

Al termine del corteo dei Friday For Future di Taranto, Roberto ha letto questo testo che esprime le sue preoccupazioni e le sue speranze e che si conclude così: "Uniti possiamo far sentire la nostra voce e costruire un futuro migliore per noi e per le generazioni a venire."

11 ottobre 2024