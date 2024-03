Il Pianeta sull'orlo del baratro

Il rapporto annuale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) delle Nazioni Unite ha fornito un quadro allarmante dello stato del clima globale. Dopo aver attraversato il decennio più caldo mai registrato, il 2023 si è concluso con temperature record, eventi meteorologici estremi e riduzioni drammatiche dei ghiacciai. L'ONU avverte che la Terra è sull'orlo del baratro, con una richiesta di soccorso lanciata dal pianeta stesso.

I dati chiave del Rapporto

Decennio record. Il 2023 ha segnato la conclusione del periodo più caldo mai registrato, con temperature in costante aumento negli ultimi dieci anni.

Temperature record. Le temperature medie globali sono aumentate a livelli senza precedenti, con il 2023 che ha segnato l'anno più caldo fino ad oggi.

Ondate di calore e riduzione dei ghiacciai. Ondate di calore estreme hanno colpito gli oceani, mentre i ghiacciai hanno subito riduzioni drammatiche.

Le dichiarazioni dell'ONU

Il Segretario Generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha lanciato un allarme urgente. Ha descritto il pianeta come sull'orlo del baratro, con la Terra stessa che invia una richiesta di soccorso. Guterres ha sottolineato il caos climatico fuori scala causato dall'inquinamento da combustibili fossili e ha avvertito che i cambiamenti si stanno accelerando.

L'urgenza dell'azione

Il rapporto sottolinea che nel 2023 la temperatura media in prossimità della superficie era di 1,45 gradi Celsius al di sopra dei livelli preindustriali. Questo avvicina pericolosamente il pianeta alla soglia critica di 1,5 gradi, concordata nel 2015 negli accordi sul clima di Parigi. Superare questa soglia potrebbe scatenare conseguenze catastrofiche per il clima globale.

Conclusioni

Il rapporto dell'OMM dell'ONU fornisce una chiara e allarmante immagine dello stato del nostro pianeta. Mentre il decennio record di temperature più alte è appena terminato, è chiaro che l'umanità deve agire con urgenza per affrontare la crisi climatica. L'adozione di politiche ambiziose per ridurre le emissioni di gas serra e la transizione verso fonti di energia rinnovabile diventano più cruciali che mai. Se non agiamo ora, il baratro climatico potrebbe diventare irreversibile, con conseguenze disastrose per il nostro pianeta e per le generazioni future.