Guantanamo e le contraddizioni dei grandi della Terra

tutto diventò più oscuro, più veloce e più violento e ci veniva detto di affidarci a chi la guerra la fa per mestiere

Guantanamo Bay

habeas corpus

nei balck sites e a Guantanamo si sono chiuse le porte alla legge

Irregolarità, minacce, abusi istituzionali

Gli ultimi contingenti USA stavano lasciando l'Afghanistan quando a fine agosto 2021 la redazione di PeaceLink decise di dare avvio alla Campagna per la chiusura di Guantanamo Il nostro scopo era, ed è, ricordare che nella guerra al terrorismo gli USA non stanno agendo nel, e chiediamo venga fatta luce sui crimini di guerra consumati in nome della democrazia.Nessuno Stato deve permettersi ancora di contravvenire alle Convenzioni di Ginevra con un gioco di lessico e definizioni; non accettiamo vengano, più o meno apertamente, nutritetra culture per motivi religiosi.Non lasciamo fuori dai nostri discorsi la guerra, perché ci riguarda e invitiamo a promuovere ovunque una cultura di pace.Precisamente venti anni fa il presidente americano George W. Bush mostrò al mondo di quale accentramento di potere è capace una democrazia come la sua; agli eventi dell'11 settembre rispose con un dispiegamento bellico poderoso. Nella stessa Europa qualcuno si disse perplesso, invece che acuire lo scontro gli USA avrebbero potuto agire diversamente, e invece l'esecutivo cominciò a muoversi secondo le informazioni avute dall'intelligence e tutto diventò più oscuro, più veloce e più violento.Sotto i nostri occhi l'Occidente si fece estremista in nome della sicurezza nazionale.Negli USA e in Europa il sospetto assottigliò il cuore di tanta gente verso chiunque avesse tratti somatici da mediorientale e una barba nera.Con l'11 settembre la guerra sembrò affacciarsi sulle nostre case. Noi gente comune, ci veniva detto, dovevamo affidarci a chi la guerra la fa per mestiere e sta lavorando per tenerci al sicuro. Le spese pubbliche per gli armamenti e la difesa cominciarono a crescere in maniera spaventosa in nome della lotta al terrorismo mentre piccole alternative resistenti tendevano la mano alla cultura musulmana pacifista e alle popolazioni inermi sotto i bombardamenti.Gli USA aprirono un campo diper sospetti terroristi, a, nel sud-est di Cuba.Disattendendo le Convenzioni di Ginevra e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e trascinando in questa furia gli altri Stati della NATO che partecipavano al loro fianco, classificarono i nemici catturati comee non come prigionieri di guerra.La distinzione aveva un impatto diretto sul trattamento riservato ai detenuti. L'amministrazione Bush proclamò che le Convenzioni di Ginevra non si applicavano al conflitto con al-Qaeda perché non apparteneva a "eserciti regolari" di qualche governo riconosciuto.Prima di arrivare a Guantanamo molti degli uomini catturati furono trattenuti e interrogati dalla CIA, per mesi o anni in luoghi sconosciuti comunemente indicati come. Iniziarono così storie inenarrabili die di, senza che si riconoscesse loro l', quindi senza rendere noto a loro o ad altri il motivo dell'arresto e permettere che si avvalessero di una difesa legale. Insomma, nei balck sites e a Guantanamo si sono chiuse le porte alla legge. Legge che avrebbe impedito gli isolamenti, ordinato di celebrare processi regolari e punito l'uso di tecniche di interrogatorio avanzate.Il 14 settembre 2001 il Congresso USA approvò l'- Autorizzazione all'uso della forza militare - che permette al presidente di usare la forza ritenuta necessaria contro quelle nazioni, organizzazioni o persone che secondo il suo esame abbiano pianificato, commesso o aiutato gli attacchi avvenuti l'11 settembre 2001. Un potere, riconfermato nel 2012, quando si precisò che era altresì permessa lafino alla fine delle ostilità. [1]Secondo i vertici della Difesa americana il conflitto degli Stati Uniti con al-Qaeda è ancora in corso oggi nel 2022, dopo il ritiro dall'Afghanistan, trattandosi di un conflitto non convenzionale, con attori non statali dispersi nel mondo. Quindi non è possibile definire quando finiranno le ostilità, e i 39 detenuti a Guantanamo possono ancora restare lì rinchiusi.In tutto questo troppo poco si parla delle torture accertate e delle altre violazioni ad opera della Difesa e del Governo, così come si parla appena della combinazione deglidell'industria petrolifera e dell'industria bellica, o che i regimi con cui collaboriamo siano repressivi e odiosi quanto i talebani. [2]I margini delle libertà negli USA e nel mondo non sono progredite verso un mondo più giusto, più a dimensione d'uomo.Certe parole concitate sono servite solo a risvegliare i nostri istinti più bassi, a provocare quella cecità dell'odio che rende pensabile ogni misfatto, l'uccidere, il torturare, e chiamare l'altro "nemico". Subito dopo l'11 settembre si esercitò una censura grossolana sui programmi televisivi, alcuni giornalisti furono allontanati dal loro ruolo, domande lecite suonavano come scomode. [3]Come l'orrendo muro al confine con il Messico, Guantanamo è lo specchio della politica estera americana oggi.Oltre al campo di prigionia per i sospettati terroristi a Guantanamo c'è un Centro per la prima accoglienza dei migranti haitiani che vogliono raggiungere gli USA. Anche questo Centro è impenetrabile ai giornalisti e ai legali delle organizzazioni umanitarie. Dal 1981 gli USA hanno attivato un programma noto come Alien Migrant Interdiction Operations () che ha iniziato a respingere tutti gli arrivi, spesso senza neppure farli arrivare sulla costa.che ci ricordi quello che accade nel, infatti l'AMIO è statonell'UE per il Mediterraneo e l'Atlantico, e in Australia per il Pacifico.sono le accuse che alcuni attivisti sono riusciti a formalizzare nei confronti del ISN - Servizio per l'immigrazione e la naturalizzazione statunitense - portato nelle aule di tribunale di Miami, processi ancora oggi in corso.Sequestri e detenzioni indefinite, torture, documenti secretati, respingimenti illegali appartengono alla politica della Nazione più democratica del mondo.Stona, non è vero? Ecco, infatti.Come dovrebbe agire uno Stato democratico in uno stato di eccezione?Perché gli Organismi Internazionali che dovrebbero fermare queste aberrazioni del diritto non manifestano alcuna opposizione? Questo è il nuovo corso delle cose e dobbiamo farci l'abitudine?L'indigenza, la morte e le mutilazioni, i muri, le divisioni, queste non sono opere di un Paese democratico.Non lasciamo fuori dai nostri discorsi la guerra, perché ci riguarda.Per la nostra Campagna per la chiusura di Guantanamo il nostro amico Marco Chiavistrelli ha scritto una canzone, il testo lo trovate dopo il video. Autore e musicista canta dagli anni '70 di libertà, con uno sguardo speciale rivolto agli ultimi della storia.Grazie Marco.





PRIGIONIERO A GUANTANAMO



Mi hanno messo in una gabbia

animale sotto il sole

mi han frustato nella notte

non capivo le parole

mi hanno torturato a turno e ingiuriato

belve che non conoscono persone

Prigioniero qui a Guantanamo

prigioniero senza nome

Mi han chiamato terrorista

ma uno solo è giudicato

hanno riso a convenzioni

e tramortito sul selciato

se l'è risa il presidente

la tortura funziona eccome

Prigioniero qui a Guantanamo

prigioniero senza nome

Mi hanno trasferito muto

per governi e per finzioni

con i tubi dentro il naso

incappucciato inginocchiato

quale sia la colpa mia

l'han passata tanto eccome

Prigioniero qui a Guantanamo

prigioniero senza nome

Son sparito nella notte

con Guantanamo in colore

con le case belle tinte

risplendenti sotto il sole

siamo nulla nella storia

mai esistiti come persone

Prigionieri qui a Guantanamo

prigionieri senza nome