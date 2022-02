Pacifisti di tutto il mondo unitevi

Bertand Russell, frase contro la guerra Autore: Redazione PeaceLink Chiudi

Non solo in Europa e nell'Occidente, ma anche in Russia si stanno svolgendo manifestazioni e sit-in di protesta contro la guerra. Sui social si stanno diffondendo immagini di manifestazioni spontanee di attivisti organizzate in diverse parti del paese, con comuni cittadini che protestano contro l’invasione del vicino ex-sovietico. Anche se non in numeri massicci, diversi sittadini sono scesi in piazza e hanno intonato cori contro l’operazione “speciale” ordinata dal presidente Vladimir Putin, sventolando cartelli con su scritto “No alla guerra”. Una folla si è radunata nella stessa San Pietroburgo, città natale del capo del Cremlino.

L'ANPI: "L'Italia rimanga fuori da ogni operazione bellica"

L’associazione dei partigiani auspica che “non si avvii una ulteriore escalation militare come reazione all’invasione, ma che si lavori per l’immediato cessate il fuoco riaprendo un canale diplomatico”. L’Anpi chiede inoltre che “l’Italia rimanga fuori da ogni operazione bellica nel pieno rispetto dell’art. 11 della Costituzione e che l’Unione Europea, la Russia, gli Stati Uniti d’America e la Nato ripensino criticamente ad una politica che negli ultimi 15 anni ha determinato crescenti tensioni e incomprensioni”. In conclusione la Segreteria nazionale dell’Anpi “fa appello alle forze sociali e politiche e a tutti i cittadini per una immediata e grande mobilitazione unitaria per il ritiro delle forze armate russe dall’Ucraina e per la pace, a cominciare dalla manifestazione nazionale che si svolgerà a Roma sabato 26 febbraio”.

Il MIR condanna la guerra e indica la via della nonviolenza

Il MIR (Movimento Internazionale della Riconciliazione), con tutte le persone che amano la pace, soffre in questo triste giorno di aggressione della Ucraina da parte delle armate russe. Esprime la condanna della guerra che ritorna in Europa per logiche di potere, per spostare i confini degli stati, per dare sfogo al sistema militare industriale, per la conquista di risorse energetiche. Questa operazione militare è stata preparata e decisa senza riguardo per le vite umane e le sofferenze della gente, senza rispetto del diritto e della giustizia, senza cura per l’ambiente che verrà ulteriormente devastato, senza considerazione per l’ondata di profughi e l’ulteriore impoverimento della popolazione ucraina.

Il MIR si unisce agli appelli elevati da ogni parte al cessate il fuoco, alla pace, al dialogo, al disarmo, alla soluzione nonviolenta del conflitto. Fa propri e diffonde i comunicati dell’IFOR e della Rete Italiana Pace e Disarmo (delle quali fa parte), dell’ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), del Movimento Pacifista Ucraino, del Movimento degli obiettori di coscienza Russi, di War Resisters' International, di Papa Francesco, che invita a dedicare alla preghiera, al digiuno e alla riflessione per la pace, la giornata del 2 marzo.

Il MIR invita tutti a esporre le bandiere della pace e a manifestare nelle piazze contro la follia della guerra, perché si fermino gli eserciti e si segua la via della nonviolenza e della riconciliazione, del dialogo con ascolto reciproco, della ricerca della libertà e della giustizia per tutti. Convinto che non si deve rispondere al male con altro male, alla violenza con altra violenza, alla forza delle armi con altre armi, esprime solidarietà con chi in Russia e in Ucraina mette in atto la difesa non armata nonviolenta e con coraggio obietta contro il potere militare.

Ivrea, 24 febbraio 2022

Pierangelo Monti

Presidente MIR

CGIL CISL UIL: “Si fermi la guerra in Ucraina e parta un vero processo di Pace”

Mai come oggi è evidente che la pace ed il ripudio delle guerre debbono essere la priorità dell’agenda politica italiana, europea e mondiale. L’Unione Europea agisca ispirata dai suoi principi costitutivi a difesa di pace e democrazia.

A partire dalla convocazione e dalle proposte della Rete italiana Pace e Disarmo associazioni, organizzazioni della società civile e sindacati promuovono una manifestazione a Roma, a Piazza Santi Apostoli, sabato 26 febbraio alle ore 10:30 ed invitano tutti a partecipare.

Rete Italiana Pace e Disarmo: "Partecipare alla mobilitazione"

Condanna ferma dell’aggressione militare Russa e richiesta di uno stop immediato delle ostilità: il primo obiettivo deve essere la protezione umanitaria dei civili. Necessarie poi iniziative di demilitarizzazione e disarmo, in particolare nucleare