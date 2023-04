Contro l'invio di armi tedesche all'Ucraina

Le marce per la pace di questo fine settimana raggiungeranno più di 100 città in Germania. Viene chiesto un immediato cessate il fuoco e l’avvio dei negoziati di pace. Ed è stato espresso un "no" al riarmo dell'esercito tedesco.

Questo sabato 8 aprile, marce per la pace si sono svolte in 70 città tedesche. I manifestanti si sono opposti alla fornitura di armi all’Ucraina e ai colloqui di pace per risolvere il conflitto tra Kiev e Mosca, ha riferito l’agenzia di stampa DPA.

Manifestazione per la pace in Germania a Monaco

Le marce per la pace si svolgono ogni anno in Germania alla vigilia di Pasqua. Quest’anno erano dedicate alla situazione legata al conflitto in Ucraina. Migliaia di persone sono scese nelle strade delle città per esprimere le loro richieste. Tra queste: la rapida tenuta di colloqui di pace sull’Ucraina, il rifiuto di fornire armi tedesche a Kiev e la modernizzazione della esercito tedesco.

“Per noi, un immediato cessate il fuoco e l’avvio dei negoziati è la migliore alternativa a ulteriori esportazioni di armi e un’escalation, fino allo scambio di colpi nucleari”, ha detto Torsten Schleip, uno degli organizzatori delle marce di Lipsia.

In totale, le marce per la pace di questo fine settimana raggiungeranno più di 100 città in Germania.