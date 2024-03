Grande manifestazione nazionale per la pace a Roma

Pubblichiamo il link della diretta video. Inizio in Piazza della Repubblica alle ore 12:45 e arrivo ai Fori Imperiali alle ore 17:30. Per difendere il diritto di manifestare, per impedire il genocidio, per garantire assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza; liberazione d ostaggi e prigionieri.

Inizio corteo in Piazza della Repubblica alle ore 12:45 e arrivo ai Fori Imperiali alle ore 17:30. Per difendere il diritto e la libertà di manifestare, per impedire il genocidio, per garantire assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza; liberazione di ostaggi e prigionieri; fine dell'occupazione e riconoscimento dello Stato di Palestina.

Le immagini del corteo sono qui

Foto

Video

Manifestazione nazionale per la pace

La manifestazione è promossa da

Rete Italiana Pace e Disarmo, CGIL, ACLI, ANPI, ARCI, Altromercato, Archivio Disarmo, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, ALI (Associazione delle Autonomie Locali Italiane), Associazione per la Pace, AssoPacePalestina, Casa per la Pace Modena, Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale , Centro Studi Sereno Regis, CIPAX Centro Interconfessionale per la Pace , CNCA, Emmaus Italia ETS, Emergency, Fondazione Finanza Etica, Fondazione La Pira, Fondazione Lelio e Lisli Basso, Fondazione PerugiAssisi, GLAM, MIR, Movimento Nonviolento, O.P.A.L., Pax Christi, PeaceLink, Percorsi di Pace, Il Portico della Pace, Legambiente, Libera, NEXUS, Rete degli Studenti Medi, Sbilanciamoci, Unione degli Universitari.

Roma, 9 marzo 2024 - In migliaia stanno sfilando oggi a Roma per la pace in Palestina e Israele. Il corteo, organizzato dalla Coalizione AssisiPaceGiusta, è partito da Piazza della Repubblica alle 12:45 e si sta snodando per le vie del centro storico diretto ai Fori Imperiali, dove è atteso alle 17:30.

Lo striscione ANPI alla manifestazione per la pace di oggi 9 marzo 2024

La manifestazione è unitaria e vede la partecipazione di una vasta rappresentanza di associazioni, rappresentanze sindacali e cittadini comuni. "Palestina libera", "Assassini, assassini, giù le mani dai bambini", "Basta con l'occupazione", "Basta violenze, serve dialogo", "Difendiamo il diritto di manifestare", "Fermiamo il genocidio a Gaza", "Liberi gli ostaggi e i prigionieri", "Fine dell'occupazione israeliana", "Basta manganelli": questi gli slogan.

Le ragioni della manifestazione

La manifestazione è stata organizzata in risposta alle stragi in Medio Oriente, in particolare nella Striscia di Gaza, dove negli ultimi mesi si sono verificati scontri tra l'esercito israeliano e i militanti di Hamas. La protesta vuole anche ribadire il diritto alla libertà di manifestazione, dopo le manganellate della polizia a Pisa e Firenze contro gli studenti che protestavano contro la guerra.

Corteo per la pace del 9 marzo 2024 a Roma

Link ai servizi

Rainews TGR Lazio

Azione Nonviolenta: "Pace a Gaza: manifestazione a Roma per obiettare alla guerra"

Informazioni su Gaza

Gaza (Sociale.network)

Gaza (PeaceLink)