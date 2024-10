Amnesty International: impedire l'attracco alla nave che trasporta esplosivo per Israele

ALBERT - BOLLETTINO PACIFISTA Albert Autore: Natangelo Fonte: Fatto Quotidiano Chiudi

Albert: la voce della ragione in tempi di guerra

1. Il caso della nave MV Kathrin

Oggi ci occupiamo della MV Kathrin, una nave che secondo Amnesty International trasporta un carico letale: esplosivi destinati a Israele, esplosivi che potrebbero essere utilizzati nelle bombe aeree e nei missili, come denunciato da Francesca Albanese, Relatrice speciale dell'ONU sul Territorio palestinese occupato.

La Namibia, con un atto di coraggio, ha revocato il permesso di attracco al porto di Walvis Bay.

Da più parti si chiede di non essere complici nei crimini di guerra che insanguinano la Striscia di Gaza.

La MV Kathrin nelle ultime ore risulta localizzata tra il Montenegro e la Puglia.

Amnesty International ha lanciato un appello urgente affinché venga seguito l’esempio della Namibia e sia impedito l’attracco della nave.

La posizione della nave MV Kathrin Fonte: https://www.vesselfinder.com/it/?imo=9570620

I bombardamenti israeliani, ampiamente documentati per la loro devastazione indiscriminata, rischiano di essere ulteriormente potenziati, contribuendo ad alimentare la spirale di violenza che colpisce duramente la popolazione civile, inclusi i bambini, le donne e gli anziani.

Secondo Amnesty International far attraccare una nave che porta esplosivi a Israele significa violare le norme internazionali. Come firmatarie delle Convenzioni di Ginevra e del Trattato sul commercio di armi, le nazioni hanno il dovere di non facilitare trasferimenti di armi che potrebbero contribuire a crimini di guerra. E chiede che questo carico sia fermato: la nave non dovrebbe avere il permesso di attraccare in nessun porto europeo.

Scrive Amnesty International: "Tutti gli stati devono rispettare i loro obblighi ai sensi dell’articolo 1 comune delle Convenzioni di Ginevra e sospendere immediatamente ogni trasferimento di armi a Israele".

2. Amnesty International sulla manifestazione di oggi pro-Palestina, vietata dal governo

In merito alla decisione della questura di Roma di vietare la manifestazione per la Palestina in programma per il prossimo 5 ottobre, Amnesty International Italia ricorda che il diritto di protesta è protetto da diverse disposizioni sui diritti umani e in particolare dall’interazione dei diritti alla libertà di riunione pacifica e di espressione.

"Save Gaza", Manifestazione ad Amsterdam, 29 settembre 2024 Fonte: Adriana De Mistri

Gli standard internazionali e regionali sui diritti umani che governano il diritto di assemblea pacifica sottolineano, come principio fondamentale, la “presunzione a favore delle assemblee pacifiche”, che dovrebbe riflettersi nelle politiche e nelle pratiche nazionali. Ciò obbliga gli stati a facilitare le assemblee e, tra le altre cose, a rimuovere gli ostacoli a partecipanti e a organizzatori, a dover giustificare pienamente qualsiasi tipo di restrizione venga applicata e a esercitare tolleranza e misura, anche nei confronti dei disagi.

Questo vale anche per le assemblee spontanee – quelle che rispondono o reagiscono a eventi attuali, per le quali non è possibile fornire un preavviso nei tempi e nelle procedure abituali – o non notificate. Anche queste ultime devono essere agevolate e protette allo stesso modo e non dovrebbero essere disperse a causa di una mancata notifica.

In Italia, l’articolo 17 della Costituzione afferma un principio generale di presunzione a favore delle assemblee pubbliche, prevedendo un mero preavviso alle autorità competenti. Il regime di notifica non dovrebbe essere in alcun modo utilizzato per controllare le proteste pacifiche, né per sanzionare coloro che le organizzano, compatibilmente anche con lo spirito originario della Costituzione.

Gli stati hanno anche l’obbligo negativo di evitare interferenze ingiustificate con l’esercizio del diritto di riunione pacifica e l’obbligo positivo di proteggere coloro che esercitano il diritto e di facilitarne l’esercizio in modo da consentire a chi partecipa di riunirsi in sicurezza e di raggiungere i propri obiettivi. Qualsiasi limitazione posta al diritto di riunione pacifica deve essere frutto di attenta valutazione specifica e deve a sua volta rispettare i principi di legalità, proporzionalità e necessità.

Questi principi non sembrano essere stati rispettati nel prendere questa decisione di diniego della piazza. Possibili atti o espressioni di odio antisemita, che vanno condannati nella maniera più netta, non possono essere attribuiti anticipatamente e automaticamente alla maggioranza se non addirittura alla totalità della protesta. Lo stesso vale per eventuali messaggi individuali di incitamento alla violenza.

Gli standard internazionali, infatti, specificano che le restrizioni necessarie dovrebbero essere basate solo sul tempo, il luogo o le modalità di una riunione, senza tener conto del messaggio che essa cerca di trasmettere, in base al principio secondo cui le restrizioni devono essere “neutrali rispetto al contenuto”.

Amnesty International Italia ricorda che gli stati devono rispettare, garantire per legge e assicurare che tutte le persone possano esercitare il loro diritto di protesta senza discriminazioni basate su etnia, sesso, razza, religione o convinzioni personali, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, età, opinioni politiche o di altro tipo, status socioeconomico, nazionalità o altro tipo di status.

Amnesty International Italia sottolinea che gli stati devono allineare pienamente le leggi nazionali con le leggi e gli standard internazionali sui diritti umani, abrogando o modificando sostanzialmente le disposizioni che vietano o criminalizzano i comportamenti che devono essere protetti. Ciò dovrebbe includere, tra l’altro, l’abrogazione delle restrizioni ingiustificate poste sul tempo, sul luogo e sul contenuto delle assemblee, compresi i divieti generalizzati, delle limitazioni indebite dei diritti di protesta dei minori così come dell’applicazione inappropriata delle leggi o dei programmi antiterrorismo e di sorveglianza illegale.

Gli osservatori di Amnesty International Italia saranno presenti alla manifestazione del 5 ottobre a Roma per monitorare il regolare svolgimento della protesta.

3. Mobilitazione straordinaria Mobilitazione per la pace Fonte: Rete Italiana Pace Disarmo Chiudi Mentre continua la carneficina in Ucraina, a Gaza, in Libano, in Sudan e in tante altre parti del mondo, numerose organizzazioni della società civile propongono a tutte e tutti di dare vita, sabato 26 ottobre 2024, ad una Giornata di mobilitazione nazionale contro la guerra. Inviaci subito la tua adesione! Sabato 26 ottobre 2024

Giornata di mobilitazione nazionale

FERMIAMO LE GUERRE

Il tempo della pace è oraEurope for Peace, Rete Pace Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, AssisiPaceGiusta, Sbilanciamoci sabato 5 ottobre 2024

Quattro Castella (Reggio Emilia), Camminata intercomunale per la pace “Passi di pace” – ore 8.30 Municipio

Roma, Manifestazione di solidarietà con il Popolo Palestinese

domenica 6 ottobre 2024

Forlì, Marcia della Pace Romagna “Pace e solidarietà dalla Romagna alluvionata” – ore 9.00 Parco Padre Balducci

Collebeato (Brescia), Inaugurazione della Piazza della Pace e giornata delle associazioni – ore 14.30 Municipio venerdì 11 ottobre 2024

Ponte San Nicolò (Padova), Fiaccolata “Cessate il fuoco. Torni la pace” – ore 17.00 Parco Vita sabato 12 ottobre 2024

Roma, Manifestazione di solidarietà con il Popolo Palestinese

Lodi, Marcia della Pace "La guerra non è un film" – partenza ore 9.00 Parco Martiri della Libertà

4. Cosa possiamo fare noi per la pace?