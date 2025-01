Un milione di ucraini non vuole più combattere ma l'Italia invia le armi

Aumentano le adesioni alla campagna contro l'invio di armi per la guerra in Ucraina. Fra queste anche "La casa brucia" che invita a firmare la petizione. Pubblichiamo un primo elenco di associazioni che sostengono la raccolta di firme e anche volantini e moduli per i banchetti in piazza.

BOLLETTINO PACIFISTA

La voce della ragione in tempi di guerra

La campagna "La casa brucia" aderisce a "No armi all'Ucraina"

La campagna contro l'invio di armi in Ucraina, promossa su www.peacelink.it/noarmiucraina, sta raccogliendo un numero crescente di adesioni in tutta Italia. Tra le voci che si sono unite a questa mobilitazione spicca "La casa brucia", un'iniziativa nazionale nata a Firenze ai primi di ottobre, in occasione della quarta edizione della tre giorni "Il coraggio della pace".

"La casa brucia" si presenta come uno spazio collettivo e inclusivo, che aggrega il pensiero pacifista e si oppone fermamente alla logica della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti. Il cuore della campagna è chiaro: smilitarizzare la politica estera e costruire percorsi di pace che mettano al centro la diplomazia e il dialogo. L’adesione alla petizione "No armi all'Ucraina" rappresenta per "La casa brucia" un passo concreto per amplificare la propria voce e dimostrare che esiste una significativa parte della popolazione italiana contraria all’invio di armi.

Un appello al popolo pacifista

Il messaggio di "La casa brucia" è un invito diretto e accorato: firmiamo la petizione in massa. È un gesto che va oltre la firma: è una testimonianza di dissenso verso una narrativa che giustifica la guerra come unica strada possibile. Come sottolineano i promotori, la pace non può essere la semplice imposizione di una sopraffazione, ma deve nascere dalla ricerca di nuovi equilibri fondati sulla giustizia e sulla cooperazione internazionale.

"La casa brucia" chiama la società civile a prendere parola, a rifiutare l’indifferenza e a costruire insieme un movimento di pressione politica per fermare l'invio di armi e aprire spazi di dialogo.

Come aderire

Un altro mondo è possibile solo se saremo in grado di trasformare le nostre convinzioni in azioni concrete.

Per aderire e firmare la petizione, visita www.peacelink.it/noarmiucraina. La pace ha bisogno di tutti noi, oggi più che mai.

Un milione di ucraini non vuole più combattere e l'Italia invia le armi

In Ucraina, la guerra mostra il suo volto più drammatico: oltre 800.000 renitenti alla leva e almeno 100.000 disertori scelgono di non combattere, rifiutando di diventare ingranaggi di una macchina bellica che sembra non avere fine. Questi numeri, benché parziali e sottostimati, raccontano di un dissenso profondo e diffuso, che attraversa le città, i villaggi e persino le trincee. Molti comandanti, nella speranza che i soldati tornino spontaneamente, evitano di avviare procedimenti disciplinari, rendendo il fenomeno ancora più difficile da quantificare. Ma una cosa è certa: il rifiuto di combattere ha raggiunto proporzioni senza precedenti.

E mentre un milione di ucraini dice "no" alla guerra, l'Italia continua a inviare armi. Un cortocircuito morale che non può lasciare indifferenti. Ogni spedizione militare rafforza una dinamica di morte e distruzione, alimentando un conflitto sanguinoso che ha già fatto migliaia di vittime e distrutto intere comunità.

L’illusione delle armi

Le armi non portano pace, e lo si è visto. È un’illusione pericolosa pensare che inviare fucili, missili, cannoni e carri armati possa avvicinare la fine della guerra. Al contrario, prolungano la sofferenza, radicalizzano le posizioni e chiudono le porte al dialogo. La fuga di centinaia di migliaia di ucraini dalla guerra è un messaggio chiaro: non vedono alcuna via d'uscita in questo scontro fino all'ultimo sangue.

Eppure, anziché ascoltare queste voci, i governi europei — Italia compresa — continuano a finanziare e armare una guerra senza fine e senza prospettiva. L'invio delle armi nel 2022 ebbe questa motivazione: difendono la vita di chi è attaccato. Ma è accaduto l'esatto contrario: l'invio di armi ha alimentato la carneficina. La guerra avrebbe provocato, complessivamente da entrambe le parti, un milione di morti e feriti.

Una scelta di coscienza

Di fronte a questi numeri, è urgente che la società civile e i movimenti pacifisti facciano sentire la loro voce. Dobbiamo chiedere al governo italiano di fermare l’invio di armi e di impegnarsi attivamente per una soluzione diplomatica del conflitto.

La diserzione e la renitenza alla leva non sono atti di codardia, ma scelte di coscienza che meritano rispetto. Sono dettate da un istinto di conservazione che non sembra trovare comprensione nelle elite politiche occidentali che hanno scommesso sulla sconfitta della Russia e ora si trovano di fronte all'esito probabilmente opposto. Non possiamo voltare le spalle a un milione di ucraini che rifiutano la guerra. Non possiamo ignorare che le loro vite vengono messe a rischio anche dalle armi che partono dall'Italia.

Agire per la pace

L’Italia, invece di alimentare il conflitto, deve farsi promotrice di una politica di pace, sostenendo l'avvio di negoziati.

La guerra non è inevitabile. La pace è una scelta. E questa scelta, oggi, riguarda tutti noi.

Adesioni di associazioni e movimenti alla petizione contro l'invio di armi all'Ucraina (sono tante e ne abbiamo riportate solo alcune, presto vedrete anche le altre)

Anpi Sezione di Barberino di Mugello (Firenze)

Anpi - sezione di Solarolo (Ravenna)

Anpi - sezione di Vobarno (Brescia)

Associazione nazionale di amicizia Italia Cuba

Associazione Senza Paura

Comitato Spontaneo contro le nocività - Brescia

Coordinamento per la democrazia costitituzionale (CDC) - Firenze

Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia ETS

Coordinamento No NATO Emilia Romagna

Coordinamento per la Pace - Milano

Costruttori di Pace - Putignano (Bari)

La Casa Brucia - Il coraggio della pace

Legambiente - Circolo territoriale l'anatroccolo APS di Siracusa

Medicina Democratica, movimento di lotta per la salute

Movimento Internazionale per la Riconciliazione

Pax Christi

PeaceLink

Rete Toscana in Movimento

Reti di Pace - Laboratorio Monteverde (Roma)

Sa Defenza - Cagliari

Vangelo & Costituzione - Bari

