A Milano un dibattito pubblico su “Destra-sinistra: una dicotomia superata?”

Il gruppo milanese “Progetto Nonviolento” terrà un dibattito, aperto al pubblico, il prossimo 25 febbraio con il titolo: “Destra-sinistra: una dicotomia superata?" L’evento avrà luogo dalle 18:30 alle 20:30 presso lo Spazio Tadini in via Niccolò Jommelli 24, Milano.

Un'occasione per chiarirci le idee in vista delle lotte che ci attendono

SCIOPERO alla FIAT, i crumiri passano davanti al picchetto dei lavoratori in lotta che li insultano incitandoli ad aderire alla protesta. Torino, luglio 1962. Autore: Fototeca Gilardi Fonte: https://archivio.fototeca-gilardi.com/item/it/1/7304/ENTRANO+I+CRUMIRI%3A+SCIOPERO+ALLA+FIAT Chiudi

Sviscereranno queste domande scottanti il prof. Vincenzo Costa, ordinario di filosofia all’università Vita e Salute San Raffaele di Milano, e Aligi Taschera, già docente di Filosofia e Storia presso diversi licei milanesi. Dopo i loro interventi introduttivi, ampio tempo verrà lasciato ad un dibattito libero tra i presenti all'incontro organizzato da "Progetto Nonviolento" presso lo Spazio Tadini.

È gradita la prenotazione con una email indirizzata a: progettononviolentomilano@proton.me