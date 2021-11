Normativa sicurezza e infortuni sul Lavoro: Taranto Capitale per un giorno

Per la prima volta, Bruno Giordano, Direttore Ispettorato Nazionale del Lavoro, sarà a Taranto per partecipare a un importante convegno nazionale e, inoltre, per portare solidarietà ai due Ispettori del Lavoro che, nei giorni scorsi, sono stati aggrediti da un imprenditore del tarantino.

Nel capoluogo ionico il convegno nazionale “Infortuni sul lavoro tra prevenzione e risarcimento del danno”

Bruno Giordano sarà per la prima volta a Taranto per partecipare a un importante convegno nazionale e, inoltre, per portare solidarietà ai due Ispettori del Lavoro che, nei giorni scorsi, sono stati vittime di un imprenditore del tarantino che gli ha aggrediti speronando la loro auto di servizio.

Bruno Giordano sarà nel capoluogo jonico, con altri importanti relatori provenienti da tutta Italia, per il convegno “Infortuni sul lavoro tra prevenzione e risarcimento del danno”: sarà un evento di livello nazionale in cui si farà il punto sullo stato dell’arte della normativa sugli infortuni sul lavoro e la loro prevenzione, tema molto sentito nel capoluogo jonico.

Particolare attenzione, inoltre, sarà dedicata agli indennizzi e ai risarcimenti a favore dei lavoratori che hanno contratto il Covid-19, una nuova normativa in cui l’istruttoria gioca un ruolo fondamentale per appurare se la malattia professionale è stata realmente contratta sul luogo di lavoro o altrove.L’evento è organizzato dal Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro "D. Napoletano" – Sezione di Taranto e dalla Camera dei Giuslavoristi “Avv. Vincenzo Pollicoro” di Taranto, in collaborazione con l’Anmil nazionale e con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, della Fondazione “Scuola Forense” di Taranto e della Direzione regionale Puglia Inail.I lavori saranno aperti dai saluti di Avv. Antoniovito Altamura, Presidente Ordine degli Avvocati di Taranto, Avv. Paola Donvito, Presidente Fondazione Scuola Forense Taranto, Avv. Enrico Claudio Schiavone, Presidente CDSN Sezione Taranto, Avv. Stefania Pollicoro, Presidente Camera dei Giuslavoristi di Taranto, e Sig. Zoello Forni, Presidente Nazionale Anmil.Si entrerà poi nel vivo del convegno con l’introduzione della Dott.ssa Vittoria Orlando, Presidente Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto, che in seguito modererà gli interventi dei relatori.Il Dott. Bruno Giordano, Direttore Ispettorato Nazionale del Lavoro, interverrà su “Il nuovo sistema dei controlli per la sicurezza sul lavoro”, mentre il Dott. Aldo De Matteis, Presidente On. Agg. Corte di Cassazione, relazionerà su “Gli infortuni al tempo del Covid: aspetti indennitari ed aspetti risarcitori”; ultimo intervento sarà quello dell’Avv. Ernesto Aprile, Avvocato distrettuale Inail presso la Corte d'Appello di Lecce, su “Infortunio in itinere e danno differenziale”.Le conclusioni saranno affidate al Sen. Iunio Valerio Romano, Vice Presidente Commissione Inchiesta presso il Senato sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sicurezza luoghi di lavoro pubblici e privati.Taranto, 23 novembre 2021

