Tantissime le manifestazioni per commemorare la catastrofe che non è mai finita

Un'immagine fornita dall'Ufficio stampa del governo israeliano il 4 maggio 2008 e che mostra un gruppo di arabi in fuga con i soli beni che sono in grado di portare con sé mentre si dirigono verso il Libano da villaggi della Galilea durante la guerra di indipendenza del 1948. Durante la guerra del 1948 gli arabi fuggirono in Libano, in Giordania, nelle zone della Cisgiordania e nella Striscia di Gaza e divennero profughi in quella che viene definita la “Nakba”, ovvero la catastrofe. Autore: Assopace Palestina Fonte: https://www.pressenza.com/it/2025/05/15-maggio-nakba-day-tantissime-le-manifestazioni-per-commemorare-la-catastrofe-che-non-e-mai-finita/ Chiudi lungo saggio per la rivista Il Mulino “tant’è che di Nakba e di rifugiati palestinesi non si fa cenno né nei corsi liceali di storia né in alcun museo.”

E parola più che mai impronunciabile quest’anno, che ancor più di sempre non sarà solo un anniversario, ma la constatazione di una catastrofe che non ha mai avuto fine, che di anno in anno si è solo aggravata, che nell’ultimo anno ha registratp lo sterminio di oltre 52.000 civili nella striscia di Gaza, e l’avanzata sempre più violenta e aggressiva dei coloni in Cisgiordania.

Moltissime le manifestazioni previste in varie città europee. La prima in ordine di tempo si è svolta già sabato scorso a Lione, 10 maggio, in centinaia all’appuntamento di Piazza Bellecour per l’inaugurazione di una mobilitazione nazionale che nell’arco della settimana e fino a sabato 17 vedrà coinvolte ben 45 città in tutta la Francia, con la lettura di tutti i nomi dei martiri censiti dal Ministero della Salute di Gaza. Ci sarà un preciso dress code da osservare, tutti vestiti a lutto. E niente musica né slogan, solo qualche candela: un Nakba Day di grande raccoglimento.

Il giorno dopo, domenica 11, è stata la volta di Bruxelles, in decine di migliaia all’appuntamento alla Gare du Nord per denunciare le responsabilità storiche dell’Europa nel conflitto in corso, fin dalla dichiarazione di Balfour del 1917, passando per le varie risoluzioni che portarono alla Nakba, fino ai giorni nostri.

E veniamo agli appuntamenti previsti in Italia domani, 15 maggio, che saranno parecchi:

– a Roma dalle ore 11, Presidio davanti alla Farnesina, Viale dei Giusti, per dire Stop al Genocidio;

– a Ferrara, dalle ore 16.30 in Piazza Cattedrale, manifestazione promossa dal collettivo “Ferrara per la Palestina”;

– a Parma, dalle 17, la Comunità Palestinese organizza una serata in Piazzale Inzani: lettura di testimonianze, presentazione di un libro, su voladora.noblogs.org tutto il programma;

– a Rimini, 18.30 a Piazza Cavour: azione scenica con musica di Emiliano Battistini, poesie e letture varie (organizza “Assopace Palestina” insieme a “Vite in transito”);

– a Vicenza, stessa ora, “Fiaccolata Rumorosa” da Piazza Esedra: portare torce e pentolame ad hoc.

Succedono ancor più cose sabato 17 maggio:

a Londra è prevista una grande Marcia per la Palestina che partirà dalla stazione di Embankment per raggiungere Downing Street, con la partecipazione di manifestanti da tante altre città;

a Parigi l’appuntamento sarà alle 14 a Piazza Stalingrado, per il riconoscimento dello stato palestinese e per la liberazione di Georges Ibrahim Abdallah, militante libanese detenuto in Francia dal 1984, la detenzione politica più lunga d’Europa.

Ma per restare agli appuntamenti previsti dall’Associazione dei Palestinesi in Italia:

– a Firenze dalle ore 14.30 a Piazza Santa Novella;

– a Napoli, dalle 15 corteo da Piazza Garibaldi;

– a Milano, dalle 15 da Corso Lodi fino a Corvetto;

– a Torino, stessa ora da Piazza Crispi.

Piccolo-gran finale il 18 maggio nella cittadina di Lodi, con il Corteo di Solidarietà con il Popolo Palestinese con partenza da Piazza Castello alle 11.

Ma senz’altro l’appuntamento più importante sarà quello organizzato anche quest’anno dai “Combattenti per la Pace” a Beit Jala, in Cisgiordania.

“Da sei anni questa ricorrenza è diventata un momento annuale molto importante all’interno del nostro programma di attività” tiene a sottolineare Rana Salman, co-direttrice palestinese del movimento, che abbiamo raggiunto per telefono l’altro giorno. “Sarà un evento non meno importante della Memorial Ceremony in ricordo dei caduti di entrambi i fronti del conflitto, che abbiamo appena finito di celebrare lo scorso 29 maggio con una risposta di pubblico che non ci aspettavamo: nonostante il grande teatro che avevamo predisposto a Jaffa, moltissimi non sono riusciti a entrare e abbiamo dovuto organizzare proiezioni in streaming all’esterno. Per non dire dei collegamenti in numerose altre città d’Israele, Palestina e in tutto il mondo, una risposta davvero notevole – purtroppo funestata dal grave episodio che si è verificato nella cittadina di Ra’anana, dove la proiezione che era stata prevista all’interno di una Sinagoga è stata impedita da una squadraccia di fondamentalisti, un fatto senza precedenti! Speriamo che vada tutto bene con l’evento di domani sera, che sarà in una piazza, non più di 200 posti a sedere e diretta streaming per quanti vorranno seguirci, speriamo siano in tanti.”

(Link per registrarsi qui : https://form.jotform.com/251032941203443)

Quale sarà il tema di quest’anno?

“Il tema sarà la casa, così presente per gli israeliani in termini di ‘terra promessa’ e così sentìto per i palestinesi come storia di continua perdita. Aggrapparsi alla casa, aggrapparsi alla speranza: questo il titolo che abbiamo scelto per questo nostro Nakba Day che quest’anno non sarà solo ricorrenza, considerata la tragedia di spossessamento, distruzione, assedio, che vediamo succedere da oltre 18 mesi nella striscia di Gaza, un’intera popolazione condannata a vagare da una tendopoli all’altra sotto i bombardamenti. Per non dire della Cisgiordania dove l’aggressione dei coloni, e l’espulsione dei legittimi proprietari dalle loro case, specie se aziendine agricole, fa parte della quotidianità, con il concorso dell’esercito. Situazione drammatica…”

Vuoi darci qualche anticipazione di programma?

“Avremo due belle testimonianze: la prima di Aziz Qatashahm, rifugiato della Nakba del 1948 ormai anziano, costretto a lasciare il villaggio di Beit Jibreen, non lontano da Hebron, dove la sua famiglia viveva da sempre; la seconda sarà una video testimonianza da Gaza di Dima Elhelou, ragazzina di 14 anni che ha vissuto lo sfollamento innumerevoli volte all’interno della striscia dopo aver perso tutto ciò che aveva. L’abbiamo coinvolta grazie a uno dei suoi familiari, attivo nella nostra organizzazione.

Poi avremo la testimonianza di un militare israeliano che 77 anni fa si trovò in servizio come agente della Nakba: un testo che, significativamente, verrà letto dalla refusenik Sofia Orr, la cui scelta di obiezione di coscienza ha avuto una notevole eco a livello internazionale e creato non poco rumore in Israele.

Importante sarà il contributo di Lee Mordechai, intellettuale israeliano che dall’Università di Princeton, dove insegna Storia dell’epoca bizantina, ha scelto di vivere per qualche tempo in Israele e da mesi sta documentando, sotto forma di accuratissimo archivio digitale tutti i crimini di guerra e le atrocità commesse a Gaza.

E infine avremo un intervento del palestinese Thabet Abu Rass, analista politico e figura piuttosto nota all’interno della società civile israelo-palestinese, che ribadirà l’importanza di pratiche di confronto e di dialogo, come queste che la nostra organizzazione sta portando avanti da anni, per contribuire a quel percorso di umanizzazione e riconciliazione che è l’unico possibile futuro per entrambi i nostri popoli.

Alla conduzione della serata ci sarà Abigail Szor, giovane attivista ed educatrice che si è formata all’interno della nostra Freedom School e ben rappresenta una crescente quota di giovani israeliani che, nonostante le omissioni del sistema scolastico e il silenzio del mainstream, vogliono sapere come sono andate veramente le cose, e quali sono le radici del conflitto che da sempre ci opprime tutti quanti. Che è il solo modo per inaugurare un processo di collettiva guarigione, dai troppi traumi inflitti e subiti.”

Link per sostenere il lavoro dei Combattenti per la Pace:

https://www.cfpeace.org/donate

.