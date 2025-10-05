Due obiettori di coscienza israeliani arrestati per la loro protesta al confine con Gaza

Un tentativo di rompere l’assedio di Gaza per terra. Autore: Mesarvot Fonte: https://www.pressenza.com/it/2025/10/gli-obiettori-di-coscienza-israeliani-roman-levin-e-itamar-greenberg-arrestati-per-la-loro-protesta-al-confine-con-gaza/ Chiudi

Gli obiettori di coscienza israeliani Roman Levin e Itamar Greenberg sono ancora in arresto insieme a un altro compagno per la protesta di due giorni fa al confine con Gaza e per il loro tentativo di rompere l’assedio.

“Itamar e Roman, insieme a decine di altri attivisti – molti dei quali membri di Mesarvot – stavano compiendo il loro dovere umano fondamentale di lottare contro il genocidio. Hanno marciato lungo i confini di Gaza mentre intorno a loro si sentivano i bombardamenti, nel disperato tentativo di porre fine alla distruzione.

Ora devono affrontare gravi accuse da parte di un regime vendicativo” ha dichiarato la rete di obiettori di coscienza Mesarvot.