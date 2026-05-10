Corteo pacifista contro la guerra fino alla base militare di Amendola

Mobilitazione pacifista in oltre 130 città della Germania

Sindacato degli insegnanti: "Il nostro compito non è preparare i bambini alla guerra". Forte partecipazione a Berlino e Amburgo. La scelta dell'8 maggio, anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale e del nazismo, è stata voluta per ribadire il messaggio "Mai più guerra".

8 maggio 2026 - Redazione PeaceLink