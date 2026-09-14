Quando la musica cambia il mondo

Mentre il mondo celebra la Giornata Internazionale della Pace il 21 settembre, celebrata ogni anno sotto gli auspici delle Nazioni Unite, il Movimento "Live Peace", in collaborazione con 10 vincitori del premio Nobel per la pace, riunisce città, artisti, organizzazioni e attori della società civile di tutto il mondo attorno a un messaggio semplice ma essenziale: VOGLIAMO LA PACE.

When Music Changes the World

IPB - International Peace Bureau, 14 settembre 2026. Comunicato stampa

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"Live Peace riunisce 10 vincitori del premio Nobel della pace e più di 80 eventi in tutto il mondo per la Giornata Internazionale per la Pace 2026.

Mentre il mondo celebra la Giornata Internazionale della Pace il 21 settembre, celebrata ogni anno sotto gli auspici delle Nazioni Unite, Live Peace, in collaborazione con 10 vincitori del premio Nobel per la pace, riunisce città, artisti, organizzazioni e attori della società civile di tutto il mondo attorno a un messaggio semplice ma essenziale: VOGLIAMO LA PACE.

Spinto dalla convinzione che la pace sia una delle sfide più importanti del nostro tempo, che la musica sia uno degli strumenti più potenti per avvicinare le persone insieme, e che i cittadini sono sempre stati quelli che hanno iniziato la società ai più importanti cambiamenti, Live Peace ha costruito un movimento internazionale che riunisce concerti, iniziative dei cittadini, incontri e attività di sensibilizzazione.

Sostenuto da artisti impegnati, partner istituzionali e diverse personalità riconosciute a livello internazionale note per il loro impegno per la pace, il movimento persegue un obiettivo chiaro: mobilitare i cittadini attraverso la musica e chiedere la pace dai loro governi e attirare l'attenzione attraverso i punti di forza del loro numero.

“Il nostro mondo sta sprofondando sempre più nel conflitto. Ma noi, i cittadini, non siamo quelli che lo causano. Noi – i cittadini di questo mondo – vogliamo la pace: pace per ogni uomo, ogni donna e ogni bambino. E solo noi – i cittadini – possiamo rompere questo circolo vizioso, proprio come le persone hanno fatto nel corso della storia – attraverso il potere dei nostri numeri, stando insieme”. Emmanuel Piegay e Marilyn Heib – Fondatori di Live Peace più di 80 eventi organizzati da Live Peace e dai suoi partner in tutto il mondo in tutti i continenti – Europa, America, Africa, Asia e Australia, si svolgeranno e faranno parte del movimento. Ciò includerà luoghi rinomati come il Nobel Peace Centre e la città di Oslo, e eventi ben consolidati come il Peace Day di Chicago, il Peace Day Japan e Earthdance. Questi eventi si svolgeranno e faranno parte del movimento, insieme a un grande raduno ad Annecy, in Francia, con artisti di fama nazionale e una partecipazione prevista di 8.000-9.000 visitatori.

Ma Live Peace è più che costruire un movimento sempre crescente per la pace attraverso la musica e l'arte. Cerca di incoraggiare il dialogo, promuovere reciproca comprensione, e ricordare a tutti che ogni cittadino può diventare un attivo partecipante alla costruzione di un mondo più pacifico.

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Live Peace 2027

Nel settembre 2027 Live Peace intende tenere il suo primo grande evento dal vivo, riunendo star internazionali e un pubblico di 15.000 e 30.000 persone. L'evento di punta farà parte di un programma globale di circa 300 eventi organizzati da città, organizzazioni e partner di tutto il mondo, tutti uniti da un invito condiviso alla pace. Ora è il momento giusto per unirsi a Live Peace come sponsor o partner e diventare parte di plasmare l'edizione 2027.

Insieme creiamo la pace!

VOGLIAMO LA PACE

Riferimenti e partecipazione:

Media Contact

Maria Lagutkin & Marilyn Heib

Email: maria@live-peace.com

& marilyn@live-peace.com

Phone: +49 176 84394498

www.live-peace.com

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