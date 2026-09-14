Educazione alla pace
Per l'International Day of Peace celebrato il 21 settembre

Quando la musica cambia il mondo

Il Movimento "Live Peace" riunisce 10 vincitori del premio Nobel per la pace e più di 80 eventi in tutto il mondo per la Giornata internazionale della pace 2026.
14 settembre 2026
Roberto Del Bianco

Mentre il mondo celebra la Giornata Internazionale della Pace il 21 settembre, celebrata ogni anno sotto gli auspici delle Nazioni Unite, il Movimento "Live Peace", in collaborazione con 10 vincitori del premio Nobel per la pace, riunisce città, artisti, organizzazioni e attori della società civile di tutto il mondo attorno a un messaggio semplice ma essenziale: VOGLIAMO LA PACE.

When Music Changes the World

IPB - International Peace Bureau, 14 settembre 2026. Comunicato stampa

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"Live Peace riunisce 10 vincitori del premio Nobel della pace e più di 80 eventi in tutto il mondo per la Giornata Internazionale per la Pace 2026.

Logo di Live Peace Mentre il mondo celebra la Giornata Internazionale della Pace il 21 settembre, celebrata ogni anno sotto gli auspici delle Nazioni Unite, Live Peace, in collaborazione con 10 vincitori del premio Nobel per la pace, riunisce città, artisti, organizzazioni e attori della società civile di tutto il mondo attorno a un messaggio semplice ma essenziale: VOGLIAMO LA PACE.

Spinto dalla convinzione che la pace sia una delle sfide più importanti del nostro tempo, che la musica sia uno degli strumenti più potenti per avvicinare le persone insieme, e che i cittadini sono sempre stati quelli che hanno iniziato la società ai più importanti cambiamenti, Live Peace ha costruito un movimento internazionale che riunisce concerti, iniziative dei cittadini, incontri e attività di sensibilizzazione.

Sostenuto da artisti impegnati, partner istituzionali e diverse personalità riconosciute a livello internazionale note per il loro impegno per la pace, il movimento persegue un obiettivo chiaro: mobilitare i cittadini attraverso la musica e chiedere la pace dai loro governi e attirare l'attenzione attraverso i punti di forza del loro numero.

“Il nostro mondo sta sprofondando sempre più nel conflitto. Ma noi, i cittadini, non siamo quelli che lo causano. Noi – i cittadini di questo mondo – vogliamo la pace: pace per ogni uomo, ogni donna e ogni bambino. E solo noi – i cittadini – possiamo rompere questo circolo vizioso, proprio come le persone hanno fatto nel corso della storia – attraverso il potere dei nostri numeri, stando insieme”.

Emmanuel Piegay e Marilyn Heib – Fondatori di Live Peace

Dopo un concerto di punta ad Annecy, in Francia, e 50 eventi supportati in tutto il mondo nel 2025, l'edizione 2026 segna un'altra importante pietra miliare. Dal 1 al 30 settembre, più di 80 eventi organizzati da Live Peace e dai suoi partner in tutto il mondo in tutti i continenti – Europa, America, Africa, Asia e Australia, si svolgeranno e faranno parte del movimento. Ciò includerà luoghi rinomati come il Nobel Peace Centre e la città di Oslo, e eventi ben consolidati come il Peace Day di Chicago, il Peace Day Japan e Earthdance. Questi eventi si svolgeranno e faranno parte del movimento, insieme a un grande raduno ad Annecy, in Francia, con artisti di fama nazionale e una partecipazione prevista di 8.000-9.000 visitatori.

Ma Live Peace è più che costruire un movimento sempre crescente per la pace attraverso la musica e l'arte. Cerca di incoraggiare il dialogo, promuovere reciproca comprensione, e ricordare a tutti che ogni cittadino può diventare un attivo partecipante alla costruzione di un mondo più pacifico.

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Live Peace 2027

Nel settembre 2027 Live Peace intende tenere il suo primo grande evento dal vivo, riunendo star internazionali e un pubblico di 15.000 e 30.000 persone. L'evento di punta farà parte di un programma globale di circa 300 eventi organizzati da città, organizzazioni e partner di tutto il mondo, tutti uniti da un invito condiviso alla pace. Ora è il momento giusto per unirsi a Live Peace come sponsor o partner e diventare parte di plasmare l'edizione 2027.

Insieme creiamo la pace!
VOGLIAMO LA PACE

Nella pagina del Movimento gli eventi in corso o previsti in questo mese di Settembre

Riferimenti e partecipazione:

Media Contact
Maria Lagutkin & Marilyn Heib
Email: maria@live-peace.com
& marilyn@live-peace.com
Phone: +49 176 84394498
www.live-peace.com

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A proposito di "Live Peace"

Live Peace è un movimento internazionale, fondato nel 2022 in Francia, che utilizza musica, arte, iniziative dei cittadini ed eventi pubblici per unire le persone in tutto il mondo attraverso un messaggio condiviso di pace – VOGLIAMO LA PACE.

Live Peace mira a diventare un potente movimento globale, guidato da persone che credono che la pace sia possibile e che sono disposte ad alzare la voce insieme per essa.

La visione a lungo termine è quella di creare una piattaforma mondiale in cui città, artisti, organizzazioni e comunità si riuniscono in centinaia - e alla fine migliaia - di eventi più piccoli insieme a grandi concerti internazionali organizzati da Live Peace in tutto il mondo - per chiedere la pace e incoraggiare i decisori di tutto il mondo a fare della pace e del dialogo una priorità. Perché il cambiamento duraturo è sempre iniziato con le persone che hanno deciso di stare insieme.

Note: Tra i molteplici eventi di questo mese, in Italia troviamo a Brescia, dal 14 al 19 settembre, GENERA AZIONE FESTIVAL.

Qua la pagina che segnala l'evento: https://www.live-peace.com/event/brescia-14-19-09-2026-genera-azione-festival
Parole chiave: educazione alla pace, live peace, ipb

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