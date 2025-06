Una marcia di solidarietà con Gaza

Marcia di solidarietà per Gaza in provincia di Brindisi, 2 giugno 2025, tra Mesagne e Latiano Autore: Imam Saifeddine Maaroufi Fonte: https://www.facebook.com/photo?fbid=1317289836431635&set=pcb.1317291616431457 Chiudi Dieci chilometri sotto il sole potrebbero essere la distanza che percorrono quotidianamente bambini e donne palestinesi a Gaza, nel tentativo di ottenere qualche aiutoumanitario, senza alcuna certezza di trovarlo e con ancora meno certezze di riuscire a tornare vivi al proprio accampamento.

Tre o quattro ore potrebbero essere il tempo trascorso in fila per ricevere qualche litro di acqua potabile, nella Striscia trasformata in un campo di sterminio, priva dell’accesso ai bisogni minimi per la sopravvivenza.