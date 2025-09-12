Podcasts di solidarietà col popolo palestinese

“Noi non ci fermiamo”

È arrivata, tramite la portavoce italiana Maria Elena Delia, la risposta alle minacce del governo israeliano, che ha definito terroristi i partecipanti alla Global Sumud Flotilla e promesso arresti e carcere duro per gli attivisti e la confisca delle navi umanitarie.

2 settembre 2025 - Patrick Boylan