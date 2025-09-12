Podcasts di solidarietà col popolo palestinese
Mi chiamo Maurizio Montipó Spagnoli. Sono membro di DEMOSPAZ, l'Istituto per i Diritti Umani, la Democrazia, la Cultura di Pace e della Non Violenza, dell'Università Autonoma di Madrid (UAM).
Negli scorsi mesi il nostro Istituto ha sviluppato due podcasts di solidarietà col popolo palestinese, nei quali si condanna l'occupazione coloniale della Palestina e il genocidio contro il popolo palestinese di Gaza trasmesso in diretta sotto i nostri occhi.
Il primo podcast contiene poesia palestinese di resistenza all'occupazione coloniale e al genocidio, ed il secondo contiene poesia sulla e per la Palestina (scritta da poeti non palestinesi).
Nell'ambito del podcast di poesia palestinese di resistenza, stiamo sviluppando un podcast multilingue della poesia "Se dovessi morire", del poeta palestinese , assassinato durante i bombardamenti israeliani assieme a 6 membri della sua famiglia.
POESIA CON AUDIO MULTILINGUE
Se io dovessi morire
tu devi vivere
per raccontare
la mia storia
per vendere tutte le mie cose
comprare un po’ di stoffa
e qualche filo,
per farne un aquilone
(magari bianco con una lunga coda)
in modo che un bambino,
da qualche parte a Gaza
fissando negli occhi il cielo
nell’attesa che suo padre
morto all’improvviso, senza dire addio
a nessuno
né al suo corpo
né a se stesso
veda l’aquilone, il mio
aquilone che hai fatto tu,
volare là in alto
e pensi per un attimo
che ci sia un angelo lì
a riportare amore
Se dovessi morire
che porti allora una speranza
che la mia fine sia una storia!
Poeta, scrittore e professore universitario di letteratura comparata ucciso, nella notte tra il 6 e il 7 dicembre 2023, in un raid israeliano.
