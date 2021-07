I dossier sulla pace, l'ecologia e la cittadinanza attiva

Dossier PeaceLink Autore: Redazione PeaceLink Chiudi

COMUNICAZIONE ESTERNA: il sito web è strutturato su tematiche e su mailing list che veicolano la comunicazione esterna;

è strutturato su tematiche e su mailing list che veicolano la comunicazione esterna; COMUNICAZIONE INTERNA: la redazione di PeaceLink ha una piattaforma di comunicazione interna strutturata anch'essa per tematiche.

PeaceLink ha una struttura basata sulla

Per meglio comprendere le tematiche di cui si occupa PeaceLink, pubblichiamo qui un elenco di dossier che servono a fornire una documentazione di massima sulle questioni da conoscere e sulle risorse messe a disposizione dal sito di PeaceLink. Tematica per tematica chi vuole collaborare con PeaceLink può trovare in questi dossier un utile punto di riferimento e una base di partenza per comunicare e sensibilizzare sulle tematiche in questione.

Questi dossier sono caratterizzati da un'interfaccia omogenea basata sul software Wakelet che è indicato a organizzare dossier digitali.

Dossier sulla citizen science

Dossier sul consumo critico

Dossier sull'educazione alla pace

Dossier sul disarmo

Dossier sull'inquinamento neurotossico

Dossier sulle missioni militari italiane all'estero

Dossier sulla pace

Sono strumenti utili anche nella scuola per conoscere il mondo attuale e per fare cittadinanza attiva in una società che richiede un'informazione sempre più articolata.