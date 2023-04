Quanto deve durare l'inutile strage?

Questo video di PeaceLink dura 54 secondi e lancia un messaggio di pace perché cessi la guerra in Ucraina: l'"inutile strage". Inutile e crudele come la Prima guerra mondiale.

Il video mette in risalto come la scelta della pace non sia la strada più facile ma è la più difficile, e invita a usare la rete per fare qualcosa di utile per la pace.

Il ruolo dell'opinione pubblica è infatti essenziale in una guerra e alla lunga i governi non potranno arginare la pressione dei cittadini.

In particolare il video evidenzia il ruolo della scuola che, nell'ora di educazione civica, può educare alla pace e al ripudio della guerra.

Il video, accompagnato da una musica particolarmente ritmica, punta sull'azione di ciascuno, con una frase netta: "Opponiti alla follia della guerra". Segue lo sguardo di una bambina con la frase: "Io non voglio le armi atomiche".

La conclusione del video è un incitamento a diventare costruttori di pace, dandosi la mano e cambiando le cose non solo con la presa di coscienza ma attraverso l'esempio personale e l'azione quotidiana.

Nel finale c'è l'invito a sostenere PeaceLink, la prima rete telematica per la pace nata in Italia. Dal 1991 PeaceLink ha lottato contro diverse guerre e questa in corso in Ucraina si sta avviando verso una pericolosissima escalation. Questa tensione è estrema e crescente. Siamo di fronte alla peggiore crisi militare del secondo dopoguerra assieme alla crisi di Cuba del 1962, con cui condivide alcune inquietanti analogie. Il rischio di una guerra nucleare è estremamente elevato.

Le immagini, pur partendo da questa consapevolezza, sono tuttavia un forte stimolo all'azione e formano un'agile sequenza di simboli positivi pensati per infondere fiducia e voglia di impegnarsi nel movimento per la pace.