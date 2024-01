PeaceLink - Statistiche di accesso al sito 2023

Pubblichiamo a chiusura del 2023 una breve panoramica sull'uso del sito di PeaceLink. L'ultima volta che abbiamo svolto questa analisi era per l'anno 2021, quindi ripercorriamo anche quanto successo negli ultimi 3 anni.

Un’importante novità rispetto agli strumenti che usiamo per analizzare l’uso del sito è che da quest’anno abbiamo sostituito Google Analytics con una nostra installazione dedicata della piattaforma open-source Matomo, allo scopo di offrire ai nostri visitatori garanzie sul rispetto della loro privacy durante la navigazione del sito di PeaceLink.

Page Views

Cominciamo dalla metrica più significativa, ovvero le pagine lette del sito, dove per pagina si intende l'articolo (e non le sue immagini o altre pagine accessorie).

In questi ultimi 3 anni l'attività sul sito di PeaceLink è stata prevalentemente collegata alla guerra in Ucraina, per la quale PeaceLink ha svolto un ruolo informativo fondamentale, soprattutto all'inizio del 2022 quando la maggior parte del mondo pacifista sembrava inerme rispetto al conflitto.

Si notano infatti picchi di accessi nel periodo Febbraio-Marzo 2022 (inizio della guerra in Ucraina) e Maggio 2023, in concomitanza con la Staffetta dell'umanità per la pace.

Nel corso del 2023 la situazione è tornata relativamente stazionaria, intorno alle 15mila visite alla settimana. Nel 2023, in media 1.4 azioni (lettura di pagine, download di documenti, ricerche interne) sono avvenute per ogni sessione di visita, e la durata della sessione è stata mediamente intorno al minuto.

Provenienza

Il sito di PeaceLink esiste sin dagli albori di Internet e per questo motivo ha sempre avuto un'ottima visibilità sui motori di ricerca, rinforzata anche da tutta una serie di accorgimenti tecnici e redazionali che continuiamo a migliorare. La provenienza dei visitatori del sito è prevalentemente (77%) dai motori di ricerca.

Considerando solo Google, nel corso del 2023 il sito di PeaceLink è apparso 23.9 milioni di volte tra i risultati di ricerca ed è stato cliccato 611.701 volte, con un CTR (click-through rate) del 2.6%.

La visibilità di PeaceLink sui motori di ricerca si manifesta attraverso parole chiave che riflettono la nostra audience (studenti e attivisti nel mondo pacifista e ambientalista) con alcune sorprendenti eccezioni. Questo grafico mostra le parole chiave più cliccate su Google per quanto riguarda peacelink.it nel 2023.

Le visite provengono per la maggior parte dell'Italia (91.6%), ma il sito di PeaceLink ha anche una discreta visibilità internazionale.

Contenuti

L’uso del sito avviene prevalentemente da smartphone (63%).

La stragrande maggioranza dei visitatori (96.3% nel 2023) accede direttamente alle pagine interne e non all'homepage, che comunque resta la pagina complessivamente più visitata (con circa 45mila visite nel 2023)

La popolarità dell'homepage è aumentata verso la fine dell'anno

A parte l'homepage, queste sono state le pagine più visitate nel 2023.

Si fanno notare alcuni articoli di storia della pace, ma anche il calendario, le traduzioni, il caso Moro, la Staffetta per l'umanità, e alcune campagne.

Il sito di PeaceLink è organizzato in aree tematiche, raggruppate in macro-aree. Questa è la distribuzione degli articoli pubblicati nel 2023 al loro interno.

Sebbene ben al di sotto dell'attività degli anni 2003-2008, il numero di articoli pubblicati è in leggera crescita.

Nel 2023 sono stati complessivamente pubblicati 482 articoli, 376 eventi e 41 traduzioni.