Processo in corso a Taranto: "A Natale il regalo che si faceva ai bambini era l’aerosol”

Pubblicato: 01/02/2021 12:23

(AGI) - Taranto, 1 feb -. “La filmatura dei cumuli doveva avvenire nel 1999 e invece nel 2004 stiamo ancora preparando le modalità operative”. Nel processo in corso in Corte d’Assise a Taranto per il disastro ambientale dell’Ilva, questa mattina il pubblico ministero Mariano Buccoliero ha citato, tra i tanti esempi, i cumuli di materie prime del siderurgico di Taranto, che dovevano essere irrorati con sostanze filmanti per evitare la dispersione delle polveri, per mettere sott’accusa la gestione Riva della fabbrica e sottolineare come i progetti ambientali concordati dai Riva con le istituzioni locali, siano rimasti in realtà lettera morta o avviati a tempi molto lunghi.(AGI)



(AGI) - Taranto, 1 feb.​ - “Con l’atto di intesa - ha detto il pm Buccoliero riferendosi ai diversi protocolli sottoscritti anni fa dal gruppo Riva con gli enti locali - si intende che l’impegno lo realizzo alla scadenza prevista, non certo a distanza di anni. Ma Arpa - si è chiesto il pm - come ha verificato gli atti di intesa se i termini non sono stati rispettati e c’é stato un prolungamento nel tempo delle emissioni inquinanti?”. Secondo il pm Buccoliero, vi è stata “continuità tra gestione pubblica e privata all’insegna del menefreghismo”. A proposito della copertura dei parchi minerali della fabbrica per evitare la diffusione delle polveri siderurgiche su Taranto, copertura avviata solo a febbraio 2018 sotto la gestione dei commissari straordinari nominati dal Governo e giunta adesso alla quasi conclusione, Buccoliero ha sostenuto che per i Riva la “copertura era da escludere”. “Perli - ha aggiunto il pm riferendosi all’avvocato Francesco Perli, del gruppo Riva, uno dei 47 imputati del processo - ha detto che la copertura è stata una soluzione politica. Noi abbiamo sentito anche questo davanti alla Corte d’Assise”.(AGI)

(AGI) - Taranto, 1 feb. - ​ In realtà, per il pm, “non si volevano coprire i parchi minerali non perché l’intervento era costoso e perché non avrebbero apportato alcun miglioramento produttivo. Che gliene frega all’imprenditore - ha aggiunto Buccoliero - di un intervento ambientale che dal punto di vista produttivo non comporta nulla? Può dare un beneficio produttivo? No, e allora - ha rilevato il pm circa i Riva - non lo faccio perché costa troppo. Abbiamo addirittura visto davanti alla Corte d’Assise testi che lavoravano nell’area parchi minerali che ci hanno detto che non hanno visto nemmeno un grammo di polveri sollevarsi dall’Ilva. Ma allora - ha proseguito il magistrato - chi le ha viste queste polveri, solo le famiglie del rione Tamburi?” “Evidentemente - ha sostenuto Buccoliero - le poveri erano invisibili e si materializzavano solo dopo”. Il pm ha poi affermato, a proposito della enorme discrepanza tra situazione descritta e situazione reale, che “i custodi giudiziari”, nominati dal gip di Taranto, Patrizia Todisco, dopo il sequestro di luglio 2012, “andavano sui luoghi e vedevano i guasti ambientali, i consulenti Ilva, invece, ricevevano le carte dell’azienda che dicevano che era tutto a posto e qui si fermavano”. Il pm ha parlato di “situazione disastrosa dei parchi”. E a proposito delle misure ambientali, Buccoliero ha anche evidenziato che “ancora oggi, nel 2021, non tutti i nastri trasportatori della fabbrica sono stati coperti”. (AGI)

Pubblicato: 01/02/2021 13:16

(AGI) - Taranto, 1 feb - “Ilva era un impianto di carta, nel senso che tutto era scritto sulle carte ma, nella realtà, non c’era nulla come hanno accertato i controlli”. Lo ha detto oggi, nell’udienza in corso a Taranto davanti alla Corte d’Assise per il disastro ambientale dell’Ilva (“Ambiente Svenduto”), il pubblico ministero Mariano Buccoliero dando il via alla requisitoria che in prosieguo coinvolgerà altri tre pm. Per Buccoliero, “non contano le MDT, le Migliori tecniche disponibili, ma lo stato degli impianti. Ci voleva una Bat - si é chiesto il magistrato - per chiudere una paratoia, un edificio? No, occorrevano i soldi, Ilva li ha spesi, e anche tanti, ma solo per efficientare la produzione”.(AGI)

