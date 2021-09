Nel processo "Ambiente Svenduto" sull'inquinamento ILVA

Condannato a 17 anni in primo grado è candidato alle elezioni comunali come capolista del PD

Trecento cittadine e cittadini scrivono a Enrico Letta perché prenda una posizione: "Abbiamo appreso dalla stampa che una delle persone condannata in primo grado a 17 anni viene adesso candidata per il PD in elezioni comunali che si svolgeranno in provincia di Taranto".