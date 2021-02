"Per 16 anni nessuna attività di abbattimento polveri all'ILVA"

Il pm Mariano Buccoliero Fonte: Sky Chiudi

(AGI) - Taranto, 8 feb. - Per 16 anni all'Ilva di Taranto le attività di abbattimento delle polveri industriali (depolverazione) sono state inesistenti. Al quarto giorno di requisitoria, davanti alla corte d’assise di Taranto per il processo con 44 imputati per il disastro ambientale dell’Ilva, uno dei quattro pubblici ministeri, Mariano Buccoliero, prosegue nelle sue accuse al gruppo Riva, che negli anni ora sotto la lente del processo gestivano l’acciaieria di Taranto. La pubblica accusa ha parlato di collaudi di macchine per la captazione effettuati addirittura “dopo il sequestro” degli impianti di luglio 2012, di un ordine per lavori sugli impianti, “fatto otto anni prima dell’inizio lavori”, del rifacimento dei materiali refrattari spacciato come intervento ambientale quando, invece, è una necessità tecnica dovuta all’usura degli stessi materiali. (AGI)

