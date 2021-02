Ilva: pm Taranto, azienda dei Riva ha falsificato tutte analisi

Il pm: "Si è falsificato per ottenere l’Autorizzazione integrata ambientale del 2011”. Il processo riguarda - con imputazioni relative anche all’avvelenamento di sostanze alimentari, alle omesse cautele per la sicurezza sul lavoro, alla corruzione e all’abuso di ufficio - 47 imputati in totale.

(AGI) - Taranto, 10 feb. - “Ilva ha trasmesso dati ambientali tutti falsi prima del sequestro degli impianti. Questo non ci meraviglia. Sono state falsificate tutte le analisi per trasmettere una cokeria ad emissioni zero. Si è falsificato per ottenere l’Autorizzazione integrata ambientale del 2011”.

Lo ha detto il pubblico ministero Mariano Buccoliero giunto oggi al sesto giorno di requisitoria davanti alla Corte D’Assise di Taranto per il processo relativo al reato di disastro ambientale contestato all’Ilva gestita dal gruppo Riva.