Ambiente Svenduto bis
La prima udienza del nuovo processo di Potenza è stata fissata per il 21 aprile 2026

Vendola rinviato a giudizio nel processo "Ambiente Svenduto" bis sull'ILVA

Il giudice per le udienze preliminari di Potenza, Francesco Valente, ha accolto le richieste dell'accusa disponendo il rinvio a giudizio di 21 imputati coinvolti nel processo "Ambiente Svenduto". L'accusa è di disastro ambientale tra il 1995 e il 2012 prodotto dall'ILVA di Taranto.
6 febbraio 2026
Redazione PeaceLink
Fonte: Fonti nel campo note

Il tribunale di Potenza ha disposto il rinvio a giudizio per 21 imputati, tra cui l'ex governatore della Puglia Nichi Vendola, nel nuovo processo sul disastro ambientale dell'ILVA di Taranto.

Il giudice per le udienze preliminari di Potenza, Francesco Valente, ha accolto le richieste dell'accusa disponendo il rinvio a giudizio di 21 imputati coinvolti nel processo "Ambiente Svenduto", che riguarda il presunto disastro ambientale prodotto tra il 1995 e il 2012 dall'ex acciaieria ILVA di Taranto durante la gestione della famiglia Riva.

La posizione di Nichi Vendola

Nichi Vendola

Tra i rinviati a giudizio figura l'ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola, accusato di concussione per presunte pressioni esercitate su ARPA Puglia (l'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente). Secondo l'accusa, Vendola avrebbe esercitato pressioni sull'agenzia ambientale per ottenere modifiche nelle analisi sulle emissioni dell'acciaieria e per influenzare le attività di controllo della fabbrica tarantina.

Vendola si è sempre proclamato innocente. Tuttavia, agli atti del processo risultano registrate conversazioni telefoniche tra l'ex governatore e i fratelli Riva, elementi che hanno alimentato le accuse a suo carico.

Gli altri imputati

Oltre a Vendola, sono stati rinviati a giudizio i fratelli Nicola e Fabio Riva, ex proprietari e amministratori dell'ILVA durante il periodo in questione, insieme a numerose figure del management aziendale. Complessivamente, gli imputati sono 18 persone fisiche e 3 società, tra cui ILVA SpA, Riva Fire e Riva Forni Elettrici.

Le accuse

Le accuse riguardano un arco temporale di 17 anni (1995-2012) e rappresentano uno dei più grandi processi per crimini ambientali industriali nella storia italiana.

I reati contestati sono di particolare gravità e includono:

  • associazione a delinquere finalizzata al disastro ambientale;
  • avvelenamento di sostanze alimentari;
  • omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro.

Un processo ricominciato da zero

Il processo "Ambiente Svenduto" sta ripartendo praticamente da capo dopo che la Corte d'Appello di Taranto (sezione distaccata di Lecce) aveva annullato la sentenza di primo grado del 31 maggio 2021, che aveva condannato 26 imputati a un totale di 270 anni di carcere.

L'annullamento era stato motivato dalla presenza di due giudici onorari tra le parti civili, una situazione che configurava un potenziale conflitto di interesse. Inoltre, la difesa aveva sostenuto che i giudici di Taranto fossero essi stessi "parti offese" del disastro ambientale e quindi non potessero giudicare con la necessaria imparzialità.

Il processo è stato quindi trasferito a Potenza, dove è ricominciato dall'udienza preliminare il 21 marzo 2025.

La prima sentenza (ora annullata)

Nella sentenza di primo grado del 2021, Fabio e Nicola Riva erano stati condannati rispettivamente a 22 e 20 anni di carcere. Vendola era stato condannato a 3 anni e mezzo per concussione.

Il nuovo processo

Il numero degli imputati si è ridotto da 47 a 21, principalmente a causa della prescrizione dei reati e delle lungaggini processuali. Anche le parti civili sono diminuite, passando da un numero significativamente più alto a circa 400. L'Associazione PeaceLink è costituita come parte civile anche in questo nuovo processo.

La prima udienza del processo vero e proprio è stata fissata per il 21 aprile 2026.

Il giudice ha inoltre disposto un primo sequestro conservativo di beni degli imputati per un valore di 500.000 euro.

La mobilitazione sociale

Il sindacato Slai Cobas, che mantiene la costituzione di parte civile dal primo processo di Taranto, ha annunciato che non lascerà svolgere il processo nel silenzio. È prevista una presenza visibile al tribunale per l'apertura del 21 aprile, con il sostegno di lavoratori e cittadini da Potenza e altre zone. Prima dell'inizio del processo si terrà anche un'assemblea a Taranto aperta a lavoratori e cittadini.

Il processo rappresenta un momento cruciale per la giustizia ambientale in Italia, chiamata a pronunciarsi su uno dei casi più gravi di inquinamento industriale e sui rapporti tra potere economico, gestione aziendale e responsabilità politiche nella tutela dell'ambiente e della salute pubblica a Taranto.

Note: Fonti di questo articolo

Nel nuovo processo sul disastro ambientale dell’ex Ilva di Taranto ci saranno 21 imputati, fra cui Nichi Vendola
https://www.ilpost.it/2026/02/06/nuovo-processo-ex-ilva-taranto-potenza-21-rinvii-a-giudizio/

Ex Ilva: a Potenza 21 rinvii a giudizio, anche per l'ex governatore Vendola
Nel capoluogo lucano il processo comincerà il 21 aprile
https://www.ansa.it/basilicata/notizie/2026/02/06/ex-ilva-a-potenza-21-rinvii-a-giudizio-anche-per-lex-governatore-vendola_bcdcffcc-ca83-4df2-82fd-17b1ccccd370.html

Processo ILVA bis, si riparte
https://www.medicinademocratica.org/wp/?p=18364

Ex Ilva di Taranto, nuovo processo "Ambiente svenduto" a Potenza: rinviati a giudizio Vendola, i fratelli Riva e altri 19
https://bari.corriere.it/notizie/cronaca/26_febbraio_06/ex-ilva-di-taranto-nuovo-processo-ambiente-svenduto-a-potenza-rinviati-a-giudizio-vendola-i-fratelli-riva-e-altri-19-402e7d52-d33f-410f-89ee-144d9fdc6xlk.shtml

Le fonti sono state rielaborate tramite Open Notebook.
Parole chiave: ilva, ambiente svenduto, vendola, nichi vendola, riva

Articoli correlati

  • Prima udienza al TAR di Lecce sull'AIA dell'ILVA: confermata la plausibilità del ricorso
    Taranto Sociale
    Quello che rivendichiamo con questo ricorso è il coraggio intellettuale della verità

    Prima udienza al TAR di Lecce sull'AIA dell'ILVA: confermata la plausibilità del ricorso

    Hanno preferito rimanere in silenzio, senza intervenire in questo ricorso, i Comuni di Taranto e Statte, la Provincia di Taranto e la Regione Puglia. Soltanto il Codacons, con i suoi Avvocati, ha deciso di costituirsi appoggiando le nostre ragioni.
    28 gennaio 2026 - Direttivo PeaceLink
  • Al TAR di Lecce la prima udienza contro l’AIA di Acciaierie d’Italia
    Taranto Sociale
    Il comunicato dell'associazione Genitori Tarantini

    Al TAR di Lecce la prima udienza contro l’AIA di Acciaierie d’Italia

    Il prossimo 27 gennaio sarà celebrata la prima udienza relativa al ricorso contro l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che consente di utilizzare il carbone per altri 12 anni nello stabilimento ILVA.
    24 gennaio 2026 - Redazione PeaceLink
  • Aggiornamento del ricorso al TAR della città contro l'AIA di Acciaierie d'Italia
    Taranto Sociale
    I fondi resteranno a disposizione della causa fino all’ultimo grado di giudizio

    Aggiornamento del ricorso al TAR della città contro l'AIA di Acciaierie d'Italia

    Le somme raccolte ad oggi per sostenere il ricorso hanno raggiunto complessivamente i 31.840 euro. Le spese fino ad ora affrontate ammontano a 650 euro per il contributo di iscrizione al TAR di Lecce. In ragione di questa uscita, il totale ad oggi custodito è di 31.190 euro.
    22 gennaio 2026 - Associazione PeaceLink
  • Diventa legge l’ennesimo decreto “salva-ILVA”
    Taranto Sociale
    Giustizia per Taranto: «Non è un salvataggio, è accanimento»

    Diventa legge l’ennesimo decreto “salva-ILVA”

    PeaceLink aveva già espresso un parere negativo alla Nona Commissione del Senato che aveva chiesto un intervento in merito al testo in esame. La discussione è poi passata alla Camera dei Deputati che ha approvato il trasferimento di 92 milioni e il prestito ponte da 149 milioni.
    21 gennaio 2026 - Redazione PeaceLink
PeaceLink C.P. 2009 - 74100 Taranto (Italy) - CCP 13403746 - Sito realizzato con PhPeace 2.8.30 - Informativa sulla Privacy - Informativa sui cookies - Diritto di replica - Posta elettronica certificata (PEC)