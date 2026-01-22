Aggiornamento del ricorso al T.A.R. della città contro l'AIA di Acciaierie d'Italia

Dal team di legali che lavora al ricorso, composto dagli Avvocati Amenduni, Rizzo Striano, Macrì e Carducci, sappiamo che la prossima udienza è calendarizzata per il 27 gennaio prossimo. In quella sede sapremo se verrà sospesa precauzionalmente l’attività della fabbrica.

Ricordiamo che il ricorso è stato formalmente presentato da:

Associazione Medici per l’Ambiente ISDE Italia ODV

Associazione Genitori Tarantini

Associazione Giustizia per Taranto

Associazione Peacelink ODV

Comitato Ambiente e Salute per Taranto

APS Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti

Sindacato LMO-Lavoratori Metalmeccanici Organizzati

con intervento ad adiuvandum del Codacons.

Le somme raccolte ad oggi per sostenere il ricorso sono le seguenti:

€ 16.918,00 su C/C Banca Etica di PeaceLink

€ 303,00 su C/C Banco Posta di PeaceLink

€ 6.240,00 su C/C BCC San Marzano di Giustizia per Taranto

€ 5.213,21 su PayPal di PeaceLink

€ 2.980,94 su PayPal di Giustizia per Taranto, girati poi su C/C

€ 185,00 in contanti ricevuti da Giustizia per Taranto, successivamente versati su C/C

per un totale di € 31.840,15

Le spese fino ad ora affrontate ammontano a € 650,00 per il contributo di iscrizione al TAR di Lecce, prelevate dal conto PayPal di PeaceLink. In ragione di questa uscita, il totale ad oggi custodito dalle due associazioni è di € 31.190,15.

I fondi resteranno a disposizione della causa fino all’ultimo grado di giudizio presso il Consiglio di Stato, successivo al TAR, per le eventuali – e naturalmente non auspicate – spese di soccombenza che non è possibile prevedere e quantificare, ma che potrebbero essere ingenti.

Come condiviso con le altre realtà ricorrenti e in piazza con quanti hanno contribuito alla raccolta fondi, eventuali eccedenze che dovessero registrarsi dopo il Consiglio di Stato, andranno a sostenere altre cause legali per il territorio che si andranno pubblicamente a individuare.