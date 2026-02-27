ILVA, una lotta durata 18 anni
C'è una storia personale che scorre parallela alla grande vicenda giudiziaria dell'ILVA di Taranto. È quella di Maurizio Rizzo Striano, uno degli avvocati che hanno promosso l'azione inibitoria accolta dal Tribunale, e che all'indomani della decisione non nasconde l'emozione di chi ha lottato per quasi due decenni sapendo di avere ragione.
Il decreto con cui il Tribunale civile di Milano ha imposto una svolta nel caso ILVA ha provocato un sussulto.
"Il primo pensiero che mi è balenato in mente quando ho appreso la notizia è stato: diavolo, ce l'ho fatta a conoscerlo" scrive Rizzo Striano, riferendosi a un grave problema di salute affrontato lo scorso novembre, con un alto tasso di mortalità. Una sopravvivenza che assume, nelle sue parole, il sapore di un privilegio non scontato.
Il suo coinvolgimento nella vicenda risale a 18 anni fa, quando ricopriva l'incarico di Presidente della Commissione IPPC-AIA. Fu allora che si consumò quello che lui definisce un atto politico diretto contro di lui: il Governo Berlusconi — "nel quale ci stava anche la Meloni", precisa — adottò un decreto legge ad personam per farlo decadere dall'incarico. La sua colpa? Aver messo nero su bianco che gli impianti erano già allora obsoleti e fatiscenti, e che erano necessarie valutazioni sanitarie.
La vittoria di oggi porta con sé anche il peso delle assenze. Il pensiero dell'avvocato va al padre, che seguiva con passione il suo lavoro e che è scomparso pochi giorni prima della pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea, e alla "cara Emilia" - Emilia Albano - a cui il destino non ha concesso qualche mese in più di vita per vedere questo giorno. "Questa incredibile storia dell'ILVA si intreccia di continuo con morte e vita", scrive, "e molti di noi non ci saranno più a combattere nel futuro".
Ma il tono non è rassegnato. Maurizio Rizzo Striano guarda avanti, e lancia un avvertimento preciso al governo — che gestisce sia ILVA che ADI in regime commissariale — qualora decidesse di impugnare la decisione per guadagnare tempo in attesa della Corte d'Appello: "Conseguirà anche un altro effetto: quello di esporsi a una decisione della Corte d'Appello ancora più devastante di quella del Tribunale. Promesso".
Certo ci sono luci e ombre in questo decreto.
Un appello finale è rivolto alle nuove generazioni: lo scempio causato a Taranto richiederà decenni di impegno per essere sanato, e servono giovani disposti a raccogliere il testimone. Quanto a lui: "Sono stato fortunato ad arrivare ad oggi, ma non vuol dire che mi fermo qui."
Articoli correlati
- Rassegna stampa
Tribunale ordina fermo stabilimento ILVA di Taranto per rischi saluteSospensione, a partire dal 24 agosto 2026, dell'attività produttiva dell'area a caldo dello stabilimento. Il procedimento è nato dalla causa mossa da alcuni attivisti dell'associazione Genitori tarantini. Dopo tanti decreti salva-ILVA adesso giunge un salutare decreto salva-cittadini.27 febbraio 2026 - Redazione PeaceLink
- Il decreto del Tribunale civile di Milano
ILVA, un decreto finalmente a favore della salute di cittadini e lavoratoriIl Tribunale ha disapplicato l'ultima AIA dopo un'azione inibitoria presentata dall'associazione Genitori tarantini e ha ordinato la "sospensione" dal 24 agosto dell'attività produttiva dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto.26 febbraio 2026 - Redazione PeaceLink
- La vicenda Sea Watch ricorda quella dell'ILVA di Taranto
La priorità dimenticata: salvare vite umaneIn questi anni vi è stato un conflitto istituzionale che ha evidenziato quanto sia dannoso mettere la tutela degli esseri umani al secondo posto. Per Sea Watch e per ILVA i magistrati sono dovuti intervenire. Al referendum costituzionale invitiamo a votare NO per difendere la magistratura.22 febbraio 2026 - Redazione PeaceLink
- La prima udienza del nuovo processo di Potenza è stata fissata per il 21 aprile 2026
Vendola rinviato a giudizio nel processo "Ambiente Svenduto" bis sull'ILVAIl giudice per le udienze preliminari di Potenza, Francesco Valente, ha accolto le richieste dell'accusa disponendo il rinvio a giudizio di 21 imputati coinvolti nel processo "Ambiente Svenduto". L'accusa è di disastro ambientale tra il 1995 e il 2012 prodotto dall'ILVA di Taranto.6 febbraio 2026 - Redazione PeaceLink
Sociale.network