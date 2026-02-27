Tribunale ordina fermo stabilimento ILVA di Taranto per rischi salute

La vicenda Sea Watch ricorda quella dell'ILVA di Taranto

In questi anni vi è stato un conflitto istituzionale che ha evidenziato quanto sia dannoso mettere la tutela degli esseri umani al secondo posto. Per Sea Watch e per ILVA i magistrati sono dovuti intervenire. Al referendum costituzionale invitiamo a votare NO per difendere la magistratura.

22 febbraio 2026 - Redazione PeaceLink