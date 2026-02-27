Taranto Sociale

Ambiente > Ilva > ILVA - AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale)
Tribunale ordina fermo stabilimento ILVA di Taranto per rischi salute

Sospensione, a partire dal 24 agosto 2026, dell'attività produttiva dell'area a caldo dello stabilimento. Il procedimento è nato dalla causa mossa da alcuni attivisti dell'associazione Genitori tarantini. Dopo tanti decreti salva-ILVA adesso giunge un salutare decreto salva-cittadini.
27 febbraio 2026
Redazione PeaceLink

Rassegna stampa PeaceLink – 27 febbraio 2026 Manifestazione in piazza della Vittoria a Taranto

Un nuovo capitolo si apre nella lunga e travagliata vicenda dell'Ilva di Taranto.

La cosiddetta "ambientalizzazione" sembra ormai fallita.

Dopo tanti decreti salva-ILVA dal versante politico adesso giunge un decreto a favore dei cittadini dal versante di quella magistratura che non pochi vorrebbero bacchettare per la sua impertinente indipendenza, anche con modifiche costituzionali.

Il Tribunale civile di Milano ha disposto la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo dello stabilimento a partire dal 24 agosto 2026, accogliendo il ricorso presentato da alcuni cittadini tarantini per motivi di tutela della salute pubblica. Il provvedimento, non immediatamente esecutivo, scuote ulteriormente una situazione già definita "drammatica" dai sindacati, che si sono autoconvocati per fare il punto sulla crisi. Tra le preoccupazioni più urgenti, quella della Fiom sull'insufficienza delle attuali misure di cassa integrazione e il rischio, denunciato dai lavoratori, di pagare le conseguenze di una gestione fallimentare della vertenza. Allarme anche dal mondo delle imprese: Confartigianato teme che il provvedimento possa compromettere le trattative di vendita in corso. La rassegna raccoglie le principali voci della stampa nazionale su una decisione che intreccia salute, lavoro e futuro di Taranto.

Ex Ilva, tribunale ordina fermo stabilimento Taranto per rischi salute. Sindacati si autoconvocano

Sospensione, a partire dal 24 agosto 2026, dell'attività produttiva dell'area a caldo dello stabilimento. Il procedimento nato dalla causa mossa da alcuni cittadini

Rainews 26.2.2026

Ex Ilva, Tribunale dispone sospensione attività stabilimento Taranto

Ansa 26.2.2026

Tribunale, 'sospendere attività stabilimento Ilva per rischi su salute'

Decisione su ricorso cittadini Taranto e non immediatamente esecutiva
Ansa 26.2.2026

Scarpa (Fiom), 'situazione ex Ilva drammatica, confronto su Cig sospeso'

'Non pensino di scaricare sui lavoratori la cattiva gestione della vertenza'
Ansa 26.2.2026

Ex Ilva, Fiom: situazione drammatica

“I commissari straordinari – dice Scarpa – hanno comunicato che l’attuale procedura attivata di cassa integrazione probabilmente non è più sufficiente”

Collettiva 27.2.2026

Confartigianato, 'preoccupazione per rischio blocco attività ex Ilva'

'Il provvedimento rischia di compromettere le trattative di vendita in corso'
Ansa 26.2.2026

Ex Ilva, ultimatum del Tribunale: regole ambientali da rifare o impianti chiusi da agosto 2026

Milano Finanza 26.2.2026

Ex Ilva, dopo la sentenza azienda ancor più in bilico

Cassa integrazione sospesa, trattativa Flacks a rischio. Sindacati in allarme
AGI 26.2.2026

Ex Ilva, Tribunale Milano: "Sospendere attività dello stabilimento di Taranto per rischi sulla salute"

La decisione, che arriva dopo un ricorso presentato dai cittadini, non è immediatamente esecutiva

TGcom24 26.2.2026

  • ILVA, una lotta durata 18 anni
    Ecologia
    Il decreto del Tribunale di Milano impone il fermo degli impianti inquinanti

    ILVA, una lotta durata 18 anni

    La dichiarazione dell'avvocato Maurizio Rizzo Striano, protagonista dell'azione inibitoria accolta dal Tribunale civile di Milano.
    27 febbraio 2026 - Redazione PeaceLink
  • ILVA, un decreto finalmente a favore della salute di cittadini e lavoratori
    Ecologia
    Il decreto del Tribunale civile di Milano

    ILVA, un decreto finalmente a favore della salute di cittadini e lavoratori

    Il Tribunale ha disapplicato l'ultima AIA dopo un'azione inibitoria presentata dall'associazione Genitori tarantini e ha ordinato la "sospensione" dal 24 agosto dell'attività produttiva dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto.
    26 febbraio 2026 - Redazione PeaceLink
  • La priorità dimenticata: salvare vite umane
    Editoriale
    La vicenda Sea Watch ricorda quella dell'ILVA di Taranto

    La priorità dimenticata: salvare vite umane

    In questi anni vi è stato un conflitto istituzionale che ha evidenziato quanto sia dannoso mettere la tutela degli esseri umani al secondo posto. Per Sea Watch e per ILVA i magistrati sono dovuti intervenire. Al referendum costituzionale invitiamo a votare NO per difendere la magistratura.
    22 febbraio 2026 - Redazione PeaceLink
  • Vendola rinviato a giudizio nel processo "Ambiente Svenduto" bis sull'ILVA
    Processo Ilva
    La prima udienza del nuovo processo di Potenza è stata fissata per il 21 aprile 2026

    Vendola rinviato a giudizio nel processo "Ambiente Svenduto" bis sull'ILVA

    Il giudice per le udienze preliminari di Potenza, Francesco Valente, ha accolto le richieste dell'accusa disponendo il rinvio a giudizio di 21 imputati coinvolti nel processo "Ambiente Svenduto". L'accusa è di disastro ambientale tra il 1995 e il 2012 prodotto dall'ILVA di Taranto.
    6 febbraio 2026 - Redazione PeaceLink

