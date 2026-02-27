Tribunale ordina fermo stabilimento ILVA di Taranto per rischi salute
Rassegna stampa PeaceLink – 27 febbraio 2026
Un nuovo capitolo si apre nella lunga e travagliata vicenda dell'Ilva di Taranto.
La cosiddetta "ambientalizzazione" sembra ormai fallita.
Dopo tanti decreti salva-ILVA dal versante politico adesso giunge un decreto a favore dei cittadini dal versante di quella magistratura che non pochi vorrebbero bacchettare per la sua impertinente indipendenza, anche con modifiche costituzionali.
Il Tribunale civile di Milano ha disposto la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo dello stabilimento a partire dal 24 agosto 2026, accogliendo il ricorso presentato da alcuni cittadini tarantini per motivi di tutela della salute pubblica. Il provvedimento, non immediatamente esecutivo, scuote ulteriormente una situazione già definita "drammatica" dai sindacati, che si sono autoconvocati per fare il punto sulla crisi. Tra le preoccupazioni più urgenti, quella della Fiom sull'insufficienza delle attuali misure di cassa integrazione e il rischio, denunciato dai lavoratori, di pagare le conseguenze di una gestione fallimentare della vertenza. Allarme anche dal mondo delle imprese: Confartigianato teme che il provvedimento possa compromettere le trattative di vendita in corso. La rassegna raccoglie le principali voci della stampa nazionale su una decisione che intreccia salute, lavoro e futuro di Taranto.
Ex Ilva, tribunale ordina fermo stabilimento Taranto per rischi salute. Sindacati si autoconvocano
Sospensione, a partire dal 24 agosto 2026, dell'attività produttiva dell'area a caldo dello stabilimento. Il procedimento nato dalla causa mossa da alcuni cittadini
Ex Ilva, Tribunale dispone sospensione attività stabilimento Taranto
Tribunale, 'sospendere attività stabilimento Ilva per rischi su salute'
Scarpa (Fiom), 'situazione ex Ilva drammatica, confronto su Cig sospeso'
Ex Ilva, Fiom: situazione drammatica
“I commissari straordinari – dice Scarpa – hanno comunicato che l’attuale procedura attivata di cassa integrazione probabilmente non è più sufficiente”
Confartigianato, 'preoccupazione per rischio blocco attività ex Ilva'
Ex Ilva, ultimatum del Tribunale: regole ambientali da rifare o impianti chiusi da agosto 2026
Ex Ilva, dopo la sentenza azienda ancor più in bilico
Ex Ilva, Tribunale Milano: "Sospendere attività dello stabilimento di Taranto per rischi sulla salute"
La decisione, che arriva dopo un ricorso presentato dai cittadini, non è immediatamente esecutiva
