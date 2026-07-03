Afghanistan
1. Cosa è stata la guerra in Afghanistan
2. Il bilancio del conflitto
- Vittime: oltre 241 mila persone sono rimaste uccise. Si stima che i civili uccisi siano stati oltre 46.000, con più di 111.000 feriti gravi registrati dalla Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA). Se si considerano anche le morti indirette dovute a malattie e fame, le stime del progetto Costs of War della Brown University indicano un impatto totale di centinaia di migliaia di vittime.
- Il contingente militare italiano ha registrato 53 caduti e 723 feriti.
- Costi finanziari: più di 2 trilioni di dollari (duemila miliardi) spesi a livello globale dagli Stati Uniti e dagli alleati. L'Italia ha investito circa 8 miliardi di euro nella missione.
- Indicatori sociali al ritiro: nel 2021 il Paese registrava una mortalità infantile record (106,75 nati vivi su 1.000) e un tasso di povertà salito al 54,5%, a dimostrazione del fallimento degli aiuti umanitari strutturali.
3. La narrazione mediatica e le bugie di guerra
- Manipolazione delle metriche: funzionari governativi hanno ammesso che i dati sulla sicurezza, sul numero di truppe afghane addestrate e sul controllo del territorio sono stati costantemente alterati per presentare una narrativa di successo ed evitare di ammettere pubblicamente che il conflitto fosse in una situazione di stallo o non più gestibile. [1, 2]
- La natura delle dichiarazioni: le interviste riservate condotte dal Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR) dimostrano che i leader civili e militari sapevano di non avere una strategia chiara, ma hanno continuato a diffondere valutazioni ottimistiche per mantenere il consenso pubblico e politico. [1, 2]
- Fallimento istituzionale ed elettorale: oltre agli aspetti di sicurezza, i report evidenziano che il modello di democrazia e costruzione statale imposto è stato minato fin dall'inizio da corruzione dilagante, elezioni fortemente contestate e sistemi di governance deboli, problemi spesso minimizzati nelle comunicazioni ufficiali. [1, 2, 3]
I diritti civili conquistati dalle donne afghane sono stati di facciata in quanto violati dalle forze antitalebane portate al potere dalla coalizione occidentale. Per assicurarsi il controllo del territorio e combattere l'insurrezione talebana, la coalizione occidentale ha stretto alleanze con influenti "signori della guerra" e leader di fazioni. Molti di questi attori politici e militari erano noti per gravissimi abusi dei diritti umani e mantenevano visioni fortemente patriarcali e tribali, ostili all'effettiva parità di genere. [1, 2]
Sotto l'occupazione occidentale sono avvenuti stupri sistematici dei bambini (il cosiddetto Bacha Bazi). Il capitano americano Dan Quinn testimoniò: "Eravamo lì perché avevamo sentito delle cose terribili che i Talebani facevano alla popolazione, di come calpestavano i diritti umani. Ma stavamo mettendo al potere persone che facevano cose persino peggiori di quelle dei Talebani".
4. L'esito e le conseguenze geopolitiche
5. L'impegno e la posizione di PeaceLink
- Analisi critica dell'informazione: l'associazione ha smascherato le favole tossiche e le retoriche del "militarismo buono" attraverso dossier di controinformazione.
- Solidarietà concreta: sostegno alle reti di attivisti (come Emergency o associazioni femminili locali) che operano per la tutela dei diritti fondamentali e l'accoglienza di rifugiati.
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