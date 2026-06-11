Gli Afghanistan Files

In duemila pagine sono contenute le prove di come l'Occidente ha deliberatamente mentito sulla missione militare vantando progressi che non sono erano avvenuti ma che sono stati alla base delle bugie che servivano a rifinanziare l'impegno in guerra per venti anni.

Guerra in Afghanistan Autore: Oklahoma_National_Guard Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/War_in_Afghanistan_%282001–2021%29#/media/File:Oklahoma_National_Guard_(25227527847 ).jpg Chiudi Afghanistan Papers non sono un singolo documento, ma una vasta raccolta di registrazioni interne del governo statunitense che rivelano uno dei più grandi inganni del XXI secolo.

Il Washington Post ha ottenuto oltre 2.000 pagine di interviste riservate condotte tra il 2014 e il 2018 dallo Ispettore Generale Speciale per la Ricostruzione dell'Afghanistan (SIGAR). Questo archivio include testimonianze riservate di oltre 400 funzionari statunitensi che hanno plasmato il conflitto ventennale (2001–2021) tra cui generali di alto rango, ambasciatori, diplomatici e operatori umanitari.

Queste interviste, rimaste nascoste, rivelano una netta e sistematica doppia narrazione: ammissioni private di fallimento contro dichiarazioni pubbliche di progresso.

Rivelazioni chiave: una guerra di bugie

"Non sapevamo cosa stessimo facendo" : i funzionari hanno ammesso una mancanza di comprensione fondamentale della cultura e della storia afghana. La strategia americana non aveva una "direzione chiara", e nemmeno gli ufficiali sapevano con certezza chi fosse il nemico o perché si stesse combattendo.

Inganno sistematico dell'opinione pubblica : i funzionari hanno confermato che i dati sulle forze di sicurezza afghane — come il numero di effettivi e le perdite — sono stati sistematicamente falsificati per creare l'illusione di progressi.

Sprechi e corruzione: la cifra astronomica di 19 miliardi di dollari destinata alla costruzione delle forze di sicurezza afghane è stata incanalata in un sistema di corruzione definito "soffocante".

Come è stata scoperta la verità

Il progetto ha richiesto una battaglia legale di tre anni, dopo che il SIGAR si era inizialmente rifiutato di rilasciare i documenti. Il Washington Post ha intentato due cause ai sensi del Freedom of Information Act (FOIA), sostenendo che il pubblico aveva il diritto di conoscere la verità su una guerra da mille miliardi di dollari. Il giornalista investigativo Craig Whitlock ha guidato lo sforzo, iniziato con una soffiata su un'intervista "bruciante" rilasciata dal generale in pensione Michael Flynn.

Gli Afghanistan Papers" sono stati pubblicati nel dicembre 2019. Per la precissione a partire dal 9 dicembre 2019.

A partire da quella data, il Washington Post ha pubblicato una serie di articoli ("In guerra con la verità"), video e un podcast in cui il giornalista Craig Whitlock ha esposto i contenuti del dossier, svelando sistematiche bugie e omissioni da parte dei funzionari statunitensi sulla reale situazione del conflitto in Afghanistan.

Quello che non ci dicevano sulla droga in Afghanistan

La vicenda dell'oppio in Afghanistan è una delle pagine più emblematiche e paradossali emerse dagli Afghanistan Papers. Contrariamente all'immagine pubblica di una guerra combattuta anche per liberare il paese dal narcotraffico, i documenti segreti rivelano una realtà profondamente diversa.

Una guerra persa in partenza: l'oppio ha "vinto" il conflitto

Uno dei dati più eclatanti è che, nonostante l'impegno profuso, la produzione di oppio è esplosa durante i vent'anni di presenza statunitense. L'analisi delle interviste a oltre 400 funzionari dipinge un quadro in cui l'oppio è emerso come "il vincitore incontrastato della guerra più lunga nella storia americana". Dal 2002 al 2019, gli Stati Uniti hanno speso risorse ingenti in programmi antidroga, ma il risultato è stato quello di triplicare la produzione e quadruplicare la superficie coltivata. Nel 2014, gli USA avevano già investito 7,5 miliardi di dollari per la sola eradicazione. Tuttavia, tra il 2002 e il 2018, gli aiuti destinati allo sviluppo hanno creato un flusso di denaro così massiccio da essere definito un "agnello grasso da dividere" tra gli interessi corrotti. Questa enorme quantità di denaro ha alimentato la corruzione e, in alcuni casi, ha addirittura rafforzato l'insorgenza che intendeva combattere.

Un "narco-Stato" costruito con i soldi americani

La narrativa ufficiale di una guerra combattuta anche per reprimere il narcotraffico viene sostituita, nelle carte tenute segrete, dall'ammissione di un fallimento totale che ha trasformato l'Afghanistan in un vero e proprio "narco-Stato". Le conseguenze sono state devastanti e controproducenti.

Corruzione come sistema : La corruzione era così pervasiva che un funzionario dell'USAID, intervistato dal SIGAR, stimò che il 40% degli aiuti americani fosse finito nelle tasche di funzionari corrotti, signori della guerra, criminali e insorti.

Finanziamento del nemico : questa economia illegale ha rappresentato una fonte vitale di finanziamento per i talebani, che hanno attinto ai proventi del narcotraffico per acquistare armi e sostenere la loro insurrezione. Un rapporto del SIGAR ha rilevato che questa situazione stava trasformando il paese in uno "Stato narco-criminale".

Un esercito dipendente: lo stesso esercito afghano, addestrato dagli americani, era intriso di questa economia. Soldati afghani, intervistati sulle loro intenzioni una volta partiti gli americani, risposero che sarebbero tornati a coltivare oppio o marijuana, rendendo evidente la totale mancanza di una prospettiva alternativa.

Un'arma segreta (e fallimentare) della CIA

Forse l'episodio più surreale di questa guerra segreta all'oppio è rappresentato da un'operazione clandestina della CIA, rivelata in un'inchiesta del Washington Post del novembre 2025:

L'operazione : tra il 2004 e il 2015, la CIA ha condotto un programma altamente classificato che prevedeva lo sgancio di miliardi di semi di papavero geneticamente modificati sui campi afghani, in particolare nelle province di Nangahar e Helmand.

L'obiettivo : i semi erano selezionati per produrre piante con un basso contenuto di sostanze chimiche alcaloidi, indispensabili per la produzione di eroina. L'idea era che, incrociandosi con le piante selvatiche, ne avrebbero diluito nel tempo la potenza , degradando la qualità del raccolto.

Il segreto (e il fallimento): l'operazione era così segreta che nemmeno molti alti funzionari del Pentagono e del Dipartimento di Stato ne erano a conoscenza. Tuttavia, come per tutte le altre strategie, anche questo programma non è riuscito a fermare la marea montante dell'oppio, dimostrando la disperata e caotica ricerca di soluzioni da parte dell'apparato di sicurezza USA.

Dall'aprile del 2022 le autorità afghane hanno imposto un divieto severissimo dell'oppio, riducendo drasticamente le coltivazioni storiche di papavero in tutto il paese.

La finta emancipazione delle donne afghane

Gli Afghanistan Papers non solo confermano l'esistenza di una sistematica campagna di menzogne sulla condotta della guerra, ma svelano anche come la narrazione della "liberazione delle donne" sia stata uno dei pilastri retorici più cinici e strumentali utilizzati per giustificare un conflitto fallimentare e privo di una reale strategia per i diritti umani. Ecco cosa è emerso dall'analisi dei documenti.

La "liberazione delle donne": una bugia di facciata

La giustificazione morale della guerra è stata costruita sulla retorica di salvare le donne afghane dal regime talebano. Tuttavia, la narrazione pubblica non corrispondeva alla realtà dei fatti, come rivelato dalle testimonianze confidenziali dei funzionari. Invece di essere un obiettivo genuino, il tema dei diritti delle donne è stato usato come segue.

Narrativa eroica per legittimare l'invasione : la guerra in Afghanistan è stata pubblicamente giustificata anche con l'obiettivo di liberare le donne.

Uno strumento di propaganda senza un impegno reale: le interviste agli alti funzionari mostrano che, in privato, si ammetteva che l'intera missione era priva di una strategia chiara e che i successi riportati al pubblico erano falsi. La "liberazione" era, quindi, un semplice slogan giustificativo.

L'oppressione dei "signori della guerra alleati"

La contraddizione più stridente è che, mentre i talebani venivano demonizzati per la loro oppressione sulle donne, gli Stati Uniti e i loro alleati hanno attivamente sostenuto e rimesso al potere signori della guerra le cui idee sul ruolo delle donne erano spesso indistinguibili da quelle dei talebani stessi. L'intervento militare ha rafforzato attori cinici come i signori della guerra alleati della coalizione occidentale, distribuendo loro il potere e relegando le donne a un ruolo marginale nelle decisioni politiche.

Gli uomini hanno selezionato donne fantoccio. Infatti i signori della guerra hanno selezionato personalmente le candidate per i seggi parlamentari riservati alle donne, assicurandosi che fossero a loro fedeli e non rappresentassero una reale minaccia al loro potere.

Cosa dicono gli Afghanistan Files sulla condizione femminile

Questa narrazione strumentale, unita al sostegno a signori della guerra altrettanto misogini, ha di fatto lasciato le donne afghane in una situazione di profonda vulnerabilità. Le successive restrizioni dei talebani e la corruzione dilagante hanno ulteriormente peggiorato la loro condizione.

Human Rights Watch ha documentato abusi continui da parte dei signori della guerra contro le donne e le ragazze, mettendo a rischio i fragili progressi sui loro diritti.

Alcune analisi accademiche notano come, nonostante gli sforzi e i finanziamenti, l'Afghanistan fosse ancora tra i paesi con la più alta disuguaglianza di genere nel 2021.

Gli Afghanistan Papers dimostrano che la liberazione delle donne non è stata altro che una bugia giustificativa della guerra. L'amministrazione ha sostenuto attivamente gli stessi signori della guerra che contribuivano a opprimerle.

I diritti umani

La situazione dei diritti umani è forse l'emblema più tragico del conflitto militare afghano. La retorica pubblica sulla loro promozione è stata ampiamente smentita dalle testimonianze, rivelando un fallimento totale.

Violazioni sistematiche e impunità : la situazione era disastrosa e ben nota ai funzionari. Il rapporto del Dipartimento di Stato USA descrive senza mezzi termini le diffuse violazioni compiute anche dalle forze governative, come uccisioni extragiudiziali, sparizioni forzate, tortura, detenzioni arbitrarie, e violenza endemica contro donne e giornalisti, il tutto aggravato da una generale impunità verso i responsabili.

Le donne, la retorica vuota : come spiegato in precedenza, la "liberazione delle donne" era solo uno slogan. Un rapporto SIGAR ha rivelato che le donne in parlamento non avevano voce in capitolo, limitandosi a votare secondo le direttive degli uomini del loro stesso gruppo etnico . Inoltre, la presenza in massa di signori della guerra, noti per i loro atroci precedenti in materia di diritti umani, nelle istituzioni statali e di sicurezza ha di fatto sancito l'impunità e perpetuato gli abusi .

L'alleanza mortale con i signori della guerra : per mantenere l'ordine, la coalizione si è appoggiata a signori della guerra con un passato tragico di violazioni dei diritti umani, politicamente potenti quanto militarmente spietati, come il famigerato generale Abdul Rashid Dostum. Questa alleanza ha trasformato molti di loro in figure di spicco del nuovo governo, impossibilitando qualsiasi processo di affermazione dei diritti dei più deboli.

Il risentimento di un popolo esausto: il risultato di queste alleanze è stato un paese piegato dalla corruzione e dalla violenza. Un funzionario USA anonimo ha riassunto la situazione dicendo: "C'era un enorme risentimento tra il popolo afghano". Gli USA avevano di fatto perso ogni credibilità.

Ma le ONG sapevano?

Questa è una delle domande più delicate emerse dall'analisi della comunità umanitaria in Afghanistan. La documentazione, in particolare i recenti rapporti del SIGAR e le inchieste giornalistiche successive, dipingono un quadro complesso e spesso oscuro.

La risposta è che molte ONG e agenzie dell'ONU non solo sapevano, ma in alcuni casi sono state attivamente coinvolte, mentre in altri casi hanno sistematicamente taciuto per garantirsi l'accesso operativo.

Alcune ONG hanno collaborato con i Provincial Reconstruction Teams (PRT) statunitensi. Altre, come Emergency, hanno dialogato con tutte le parti in conflitto per negoziare l'incolumità dei pazienti e mantenere la propria indipendenza.

Un confronto con i Pentagon Papers

Definiti dagli storici come "i Pentagon Papers sotto steroidi", ecco il confronto: