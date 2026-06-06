Ucraina, la guerra dei numeri e dell'informazione

Da alcune settimane è partita una campagna mediatica per dimostrare che la Russia non sta più avanzando sul campo di battaglia e che l'Ucraina è ora in grado di capovolgere le sorti della guerra. Cosa c'è di vero?

Questo articolo, arricchito con un glossario e con una conclusione pacifista su questioni militari particolarmente complesse, prende in considerazione la controversia sulle avanzate russe e sui recenti presunti arretramenti delle truppe di Mosca. Da tale controversia sta nascendo la convinzione in alcuni ambienti NATO che la guerra sarebbe stata cambiata dai droni al punto da ipotizzare - proseguendo con gli aiuti occidentali - una sconfitta di Putin o un suo arresto strategico, frustrando ogni ambizione russa di conquistare tutto il Donbass.

Il paradosso dei numeri: come la guerra dei droni ha reso obsolete nel 2026 le metriche militari del 2025

L'illusione della precisione nel conflitto ucraino

I territori occupati dai russi. Fonte: https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375 Chiudi

Dal 2022, l'opinione pubblica internazionale si è abituata a leggere la guerra in Ucraina attraverso numeri: chilometri quadrati riconquistati, avanzate giornaliere, saldi territoriali. Questi dati, prodotti da think tank come l'Institute for the Study of War (ISW) o da gruppi OSINT come Black Bird Group (BBG), hanno offerto una parvenza di oggettività in un conflitto saturo di propaganda.

Dopo il 2023 la Russia è passata all’offensiva con guadagni territoriali sempre maggiori e nel 2025 si è temuto che le truppe di Mosca scavalcassero le ultime trincee difensive ucraine.

Ma da aprile 2026 qualcosa è cambiato. I numeri non raccontano più la stessa storia. Non perché siano falsi, ma perché la guerra stessa si è trasformata.

Questo articolo esplora il paradosso metodologico che sta ridefinendo l'analisi bellica: quando la strategia di avanzamento diventa granulare, le vecchie misurazioni diventano inadeguate.

1. La rivoluzione silenziosa: l'ascesa della guerra di infiltrazione

Tra il 2022 e il 2025, il fronte ucraino era ancora riconoscibile come tale: linee continue di trincee, campi minati, assalti meccanizzati, avanzate di brigate e uso massiccio dell’artiglieria. La Russia utilizzava la propria superiorità numerica per sfondare, l'Ucraina quella tecnologica degli aiuti occidentali per compensare diserzioni e carenza di soldati.

Nel 2026 lo scenario è via via cambiato. L’Ucraina ha riportato in patria e riposizionato le unità militari impiegate per l’invasione della regione russa di Kursk, conclusasi in un fallimento. Quelle unità hanno rinforzato le difese ucraine che rischiavano il collasso. Ma la svolta decisiva è stata quella dei droni che ha messo a dura prova gli attacchi russi. La proliferazione dei droni ha raggiunto una densità senza precedenti: secondo fonti sul campo, l'esercito ucraino impiega tra i 7.000 e i 9.000 attacchi di droni al giorno solo a livello tattico. Ogni movimento è visibile, ogni concentrazione di forze è un bersaglio.

La risposta russa è stata tatticamente innovativa: abbandonare gli assalti di massa per adottare una strategia di infiltrazione capillare. Piccoli gruppi di 2-3 soldati si insinuano tra le posizioni nemiche, non cercando di conquistare e mantenere territorio, ma di creare "zone grigie", ossia aree contese dove il controllo è conteso metro per metro, non determinato da una linea del fronte.

Ha osservato l'analista Emil Kastehelmi (Black Bird Group): "Le forze russe hanno cambiato tattica. Utilizzando piccoli gruppi di soldati che si infiltrando tra le posizioni ucraine, creano una zona grigia che complica la situazione per le forze di difesa”.

2. Il paradosso metodologico: quando le metriche cambiano, cambia il risultato

Di fronte a questa nuova realtà bellica, l'ISW ha dovuto adattare i propri strumenti analitici. Nel 2026 ha introdotto una nuova categoria cartografica: "Assessed Russian Infiltration" (zone di infiltrazione russa), distinta da "Assessed Russian Control" (controllo effettivo).

Sono cambiate le cosiddette “metriche”.

Questa modifica, tecnicamente necessaria, ha generato un paradosso statistico. Quando l'ISW ha riclassificato alcune aree precedentemente considerate "controllo russo" come "zone di infiltrazione", la conseguenza è stata una apparente "perdita" territoriale russa di circa 281 km².

Per inciso: l’ISW è noto per le sue posizioni filoucraine. Ma non è questo il punto su cui dirigere l’attenzione.

L'ISW stesso ha chiarito: "ISW analysts have recoded certain areas on their map from 'Russian advance' to 'infiltration zones.' Consequently, the Russians' loss of control over 281 square kilometers does not mean that Ukrainian forces have liberated exactly that amount of territory."

In altre parole, la Russia non ha perso 281 km² in combattimento. Ha perso 281 km² sulla mappa dell'ISW a causa di un cambiamento metodologico. Sono cambiate le metriche.

Il problema non è che l'ISW menta. Il problema è che nessun rapporto quantifica esplicitamente quanta parte della variazione territoriale sia dovuta a riclassificazioni metodologiche e quanta a reali cambiamenti sul campo. Senza questa trasparenza, il confronto tra i dati del 2025 e quelli del 2026 è metodologicamente scorretto.

3. L'effetto alone: come i numeri costruiscono narrative

Il pericolo di questo paradosso non è solo tecnico, ma politico. Numeri come "-281 km²" per i russi vengono ripresi da media di tutto il mondo, spesso senza la necessaria competenza metodologica.

Prendiamo il caso di UNITED24 Media, un media apparentemente indipendente. In realtà è un media governativo ucraino che diffonde i dati statistici sulle perdite di territorio dei russi, ad esempio quelle di maggio 2026. La sua missione dichiarata è "promuovere la solidarietà internazionale a sostegno della lotta dell'Ucraina per la libertà e l'indipendenza". Quando questo media riporta il dato ISW come prova di un "arretramento russo", non sta mentendo ma sta selezionando una interpretazione tra quelle possibili.

Il dato, di per sé, è vero secondo la metodologia ISW. Ma la metodologia ISW è cambiata. E il pubblico non ne è informato.

Questa è la sottigliezza della guerra dell'informazione: non serve fabbricare falsi. Basta omettere i cambiamenti metodologici per trasformare un artefatto statistico in una vittoria, ovviamente più propagandistica che reale.

A volte chi fa i calcoli è vittima del cosiddetto “effetto alone” - o “halo effect” in inglese - ossia della tendenza a valutare una persona o una dinamica della realtà in base a un solo attributo positivo o negativo, generalizzando così l'intera percezione.

4. Lezioni per l'analisi bellica

Il caso ucraino offre tre lezioni fondamentali per chiunque voglia comprendere un conflitto moderno.

Primo: le metriche non sono neutre. Ogni scelta di cosa misurare e come misurarlo incorpora giudizi di valore. Decidere se un'area è "controllata", "infiltrata" o "contesa" è un'interpretazione, non una misura.

Secondo: i cambiamenti metodologici interrompono le serie storiche. I dati pre e post cambiamento non sono direttamente comparabili. Confrontare i km² del 2025 con quelli del 2026 è come confrontare mele e arance.

Terzo: la trasparenza metodologica è essenziale. Senza sapere come si arriva a un numero, il numero è ambiguo. Un'analisi seria dovrebbe sempre quantificare l'impatto dei cambiamenti di metodo sui risultati finali comparando le metodologie.

Scheda: Che cos'è una metrica nell'analisi militare?

Definizione

In ambito militare, una metrica è una misura quantitativa utilizzata per valutare, confrontare e comunicare aspetti di un conflitto o di un'operazione bellica. Le metriche trasformano fenomeni complessi (come l'andamento di una guerra) in numeri che possono essere analizzati, aggregati e confrontati nel tempo.

In sostanza, una metrica è un indicatore numerico che cerca di rispondere a domande del tipo: "Quanto territorio è stato conquistato?", "Quante perdite ha subito il nemico?", "Quale è il ritmo dell'avanzata?".

La scelta delle metriche non è neutrale, e i cambiamenti metodologici possono produrre risultati che servono una narrazione militare, anche senza mentire.

Analizziamo nel dettaglio questo meccanismo sottile ma cruciale.

Il Nucleo del problema: metriche come costrutti

Le metriche non sono semplici "specchi" della realtà. Sono costrutti analitici che incorporano giudizi di valore, definizioni operative e convenzioni metodologiche. Quando queste cambiano, i numeri cambiano.

Ecco il meccanismo può essere applicato al caso specifico:

Fase Operazione Metodologica Effetto sul Dato 1 La strategia russa cambia (da conquista classica a infiltrazione) Il fenomeno bellico diventa qualitativamente diverso 2 L'ISW introduce una nuova categoria: "zone di infiltrazione" Ora esiste una terza opzione oltre "controllo ucraino" e "controllo russo" 3 L'ISW riclassifica retroattivamente aree dalla categoria "controllo russo" a "infiltrazione" A parità di situazione sul campo, il territorio "controllato dalla Russia" si riduce 4 Il dato "-281 km²" viene presentato Sembra una perdita russa, ma è in gran parte il frutto della riclassificazione

Nessuna di queste operazioni metodologiche è intrinsecamente sbagliata. Ma producono un numero che non è comparabile con i periodi precedenti.

A questo punto facciamo un esempio numerico per chiarire il meccanismo.

Scenario ipotetico (semplificato):

Nel 2025, l'ISW classifica 1.000 km² come "controllo russo"

Di questi, 300 km² sono in realtà aree dove la presenza russa è debole (infiltrazione, non controllo effettivo)

Nel 2025: l'ISW non aveva la categoria "infiltrazione". Quei 300 km² vengono conteggiati come "controllo russo".

Nel 2026: l'ISW introduce la nuova categoria. Quei 300 km² vengono riclassificati da "controllo russo" a "infiltrazione russa".

Risultato nel report: il territorio sotto "controllo russo" diminuisce di 300 km².

Interpretazione propagandistica: "La Russia ha perso 300 km²".

Interpretazione corretta: "L'ISW ha cambiato il modo di misurare".

Glossario dei termini tecnici

Termine Definizione Assessed Russian Control Categoria ISW che indica aree saldamente sotto controllo russo, con linea del fronte definita e presenza militare continuativa. Assessed Russian Infiltration Categoria ISW introdotta nel 2026 per indicare aree dove piccoli gruppi russi operano tra le posizioni ucraine, senza esercitare un controllo effettivo e continuativo del territorio. Grey zone (zona grigia) Area contesa dove nessuna delle due parti esercita un controllo chiaro e stabile. Tipica della guerra di infiltrazione, si contrappone alla linea del fronte continua della guerra classica. Guerra di infiltrazione Strategia basata sull'inserimento di piccoli gruppi di combattenti nelle aree nemiche, evitando scontri frontali e cercando di erodere gradualmente il controllo avversario. Guerra di logoramento Conflitto in cui le parti cercano di indebolire l'avversario attraverso perdite accumulate nel tempo, piuttosto che attraverso battaglie decisive. OSINT (Open Source Intelligence) Intelligence raccolta da fonti pubblicamente disponibili: immagini satellitari, video geolocalizzati, rapporti ufficiali, social media. Think tank Istituzione di ricerca indipendente che produce analisi e proposte su temi politici, economici o militari. Esempi: ISW, RAND, Chatham House. Saldo netto territoriale Differenza tra territorio conquistato e territorio perso in un dato periodo. Può essere positivo (guadagno netto) o negativo (perdita netta). Guadagno lordo territoriale Ammontare complessivo di territorio conquistato in un dato periodo, senza sottrarre le eventuali perdite subite altrove.

Conclusione: il volto vero della guerra dei droni Il presidente ucraino Volodymyr Zelens'kyj visita i soldati nel Donbass Autore: Sito presidenziale Ucraina Fonte: Wikipedia Chiudi

Oltre i numeri, le riclassificazioni e i dibattiti metodologici, c'è una realtà che nessuna metrica può catturare: la guerra dei droni ha reso il campo di battaglia più disumano che mai.

Da un lato, la tecnologia ha reso la guerra più "chirurgica". Un drone può colpire un singolo soldato in una trincea, un singolo veicolo su una strada, con una precisione prima impensabile. Non c'è più bisogno di bombardamenti a tappeto. Si può uccidere con efficienza quasi individuale.

Dall'altro lato, proprio questa precisione rende la guerra ancora più crudele. Per il fante in molti casi non c'è più scampo. Il drone lo vede, lo segue, lo aspetta. Il fante in molti casi non può nascondersi, non può riposare, non può sentirsi al sicuro nemmeno per un istante. La sua individualità è diventata un bersaglio costante. Non è più un soldato anonimo in una massa; è un uomo identificato, tracciato, braccato.

Questa è la vera svolta epocale che i numeri non raccontano. Ogni chilometro quadrato conteso è stato bagnato dal sangue di giovani — ucraini e russi — uccisi uno per uno, da un operatore di drone seduto a chilometri di distanza, davanti a uno schermo.

Ogni dibattito su chilometri quadrati e riclassificazioni metodologiche non dovrebbe mai farci dimenticare questo. L'unico numero che davvero conta è quanti esseri umani — con nomi, volti, storie, famiglie — non torneranno mai più a casa.

Questo articolo è stato sviluppato a partire da una conversazione analitica sulle metriche della guerra in Ucraina, con l'obiettivo di offrire al lettore gli strumenti critici per interpretare i numeri del conflitto militare.