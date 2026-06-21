I musulmani e la pace

Rielaborazione critica da: "Schede per una storia della pace e dei diritti umani", Alessandro e Daniele Marescotti, 2005

1. Sintesi storiografica di base

(Rielaborazione critica da: "Schede per una storia della pace e dei diritti umani", Alessandro e Daniele Marescotti, 2005)

Il nucleo storico del dibattito affronta il mondo islamico medievale superando sia gli stereotipi eurocentrici sia le semplificazioni ideologiche. La tradizione islamica presenta una profonda complessità intrinseca, coesistendo al suo interno elementi di tolleranza giuridica, convivenza interreligiosa e dottrine belliche (jihad).

Espansione islamica e pragmatismo istituzionale

L'espansione islamica dei primi secoli (VII-IX secolo) non si tradusse in un'imposizione religiosa di massa. I nuovi governanti musulmani integrarono le strutture amministrative locali preesistenti (soprattutto bizantine e sasanidi) e garantirono ai popoli sottomessi la libertà di culto. I vinti ricevevano lo status di protetti (dhimmis) in cambio del pagamento di un tributo fiscale (jizya), generalmente meno oneroso delle tasse bizantine e legato all'esenzione dal servizio militare obbligatorio. Questo quadro normativo, unito alla centralità degli scambi commerciali, favorì tra l'XI e il XII secolo uno straordinario sviluppo scientifico e filosofico, garantendo agli studiosi una libertà di ricerca superiore a quella della contemporanea Europa cristiana.

La polisemia del termine Jihad

Il concetto di jihad (letteralmente "sforzo", "tensione") non è riducibile alla vulgata occidentale di "guerra santa". La dottrina classica lo articola in due dimensioni principali:

Jihad interiore (o grande jihad): Lo sforzo spirituale e morale del credente per combattere le proprie inclinazioni malvagie e mantenersi unito nel vincolo con Dio. Jihad esteriore (o piccola jihad): L'azione armata a difesa e protezione della comunità islamica (umma).

Sotto il profilo dello jus in bello (le regole della conduzione bellica), la giurisprudenza islamica sviluppò precetti stringenti paralleli alla dottrina cristiana della "guerra giusta", vietando esplicitamente l'uccisione di donne, bambini, monaci e la distruzione di alberi da frutto o beni civili.

I fondamenti testuali della tolleranza nel Corano

La tradizione testuale islamica presenta una coesistenza di registri normativi storicamente condizionati (il passaggio dai versetti spirituali del periodo della Mecca a quelli politico-difensivi del periodo di Medina). Tra i passi che fondano la teologia della pace e del pluralismo si evidenziano:

“Non c'è costrizione nella religione” (Sura 2, Versetto 256) – Principio cardine della libertà di coscienza.

“[...] e dite alla gente parole di bontà” (Sura 2, Versetto 83) – Esortazione alla benevolenza universale.

“Se inclinano alla pace, inclina anche tu verso di essa” (Sura 8, Versetto 61) – Imperativo diplomatico e di cessazione delle ostilità.

“Chiunque uccida un'anima [...] è come se avesse ucciso l'umanità intera” (Sura 5, Versetto 32) – Affermazione assoluta del valore sacro della vita umana.

2. Aggiornamento scientifico (Peace Research & Peace History)

La ricerca contemporanea ha approfondito la complessità delle istituzioni medievali islamiche, decostruendo sia le letture idealizzanti sia le interpretazioni islamofobiche.

┌────────────────────────────────────────┐ │ IL DIBATTITO SU AL-ANDALUS │ └───────────────────┬────────────────────┘ │ ┌────────────────────────┴────────────────────────┐ ▼ ▼ ┌──────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐ │ VISIONE ROMANTICA │ │ VISIONE CRITICA │ │ (Menocal, 2002) │ │ (Fernández-Morera, 2023) │ ├──────────────────────────┤ ├──────────────────────────┤ │ Modello di ecumenismo │ │ Regime di oppressione, │ │ e perfetta armonia │ │ marginalizzazione e │ │ interreligiosa. │ │ violenze periodiche. │ └────────────┬─────────────┘ └────────────┬─────────────┘ │ │ └────────────────────────┬────────────────────────┘ │ ▼ ┌─────────────────────────────┐ │ CONSENSO STORIOGRAFICO │ │ (Catlos, 2018) │ ├─────────────────────────────┤ │ "Convivencia" pragmatica e │ │ conveniente, non ideale; │ │ alternanza di tolleranza e │ │ dure repressioni (Almohadi).│ └─────────────────────────────┘

a) Il sistema della dhimma: protezione asimmetrica

La peace research (Emon, 2010; Arif, 2023) evidenzia che la dhimma era un modello di tolleranza premoderna gerarchica, radicalmente distante dal concetto di uguaglianza civile moderna. Garantiva diritti fondamentali (vita, proprietà, culto) in cambio della sottomissione politica e di limitazioni simboliche (divieto di proselitismo, restrizioni architettoniche sui luoghi di culto). La prassi storica oscillò drasticamente: a lunghi periodi di integrazione e ascesa burocratica di ebrei e cristiani si alternarono violente ondate persecutorie, come quella sotto la dinastia berbera degli Almohadi (XII-XIII secolo).

b) Diplomazia e pragmatismo bellico

Contro la narrativa dello "scontro di civiltà", gli storici delle Crociate (Friedman, 2025) documentano una fitta rete di scambi diplomatici. Sebbene la teoria giuridica classica (fiqh) non prevedesse una pace perpetua con entità non islamiche, la prassi istituzionalizzò lo strumento della hudna (tregua temporanea), legittimata sul modello del Trattato di al-Hudaybiyya siglato dal Profeta. Accordi come il Trattato di Giaffa (1229) tra l'imperatore Federico II e il sultano al-Kamil dimostrano la capacità dell'Islam medievale di strutturare una diplomazia pragmatica, basata sulla co-gestione degli spazi sacri e lo scambio di prigionieri.

c) Teologia della nonviolenza e la figura di Abdul Ghaffar Khan

Il recupero delle radici spirituali della jihad (jihad al-nafs) ha alimentato importanti correnti nonviolente nel XX e XXI secolo (Knysh, 2021). Il punto di riferimento storico è Abdul Ghaffar Khan (1890-1988), leader pashtun che nel 1929 fondò i Khudai Khidmatgar ("Servi di Dio"), un esercito disarmato di 100.000 uomini dedito alla resistenza passiva contro il colonialismo britannico. Khan eradicò la pratica tribale della vendetta di sangue (badal) radicando la nonviolenza non in un'imitazione di Gandhi, ma in un'esegesi del Corano centrata sulla pazienza (sabr), sul perdono e sul sacrificio di sé. Nel pensiero contemporaneo, teologi come Jawdat Said († 2021) e Wahiduddin Khan († 2021) hanno formalizzato questa visione, reinterpretando la jihad come resistenza civile e obiezione di coscienza.

d) Risoluzione dei conflitti e sfide contemporanee

La moderna scienza della pace studia l'applicazione dei moduli tradizionali islamici di risoluzione delle controversie, come il ṣulḥ (riconciliazione comunitaria) e la taḥkīm (arbitrato), analizzandone l'efficacia nei conflitti mediorientali (Modongal, 2023). Al contempo, la ricerca politologica (Krause, 2024) evidenzia la complessità dei negoziati odierni con i movimenti insorgenti islamisti, i quali, a causa di rivendicazioni dogmatiche sulla sharia e dell'irrigidimento internazionale post-11 settembre, presentano forti resistenze alla mediazione secolare, superabili solo valorizzando figure di mediazione religiosa interna.

3. Fonti storiche e bibliografia di riferimento

Documenti primari d'archivio e testuali

Il Corano (Traduzioni italiane consigliate: A. Bausani; A. Ventura).

Il Patto di 'Umar (VII-VIII secolo): Testo giuridico fondamentale per lo studio dello status e delle restrizioni dei dhimmis.

Il Trattato di Giaffa (1229): Documento diplomatico d'epoca crociata tra l'imperatore Federico II di Svevia e il sultano ayyubide al-Malik al-Kāmil.

Abū Ḥāmid al-Ghazālī , Il revival delle scienze religiose (Iḥyāʾ ʿulūm al-dīn), XI-XII secolo: Testo chiave per la definizione della jihad al-nafs (lo sforzo interiore mistico), sebbene l'autore mantenga un'ortodossia tradizionale sul piano del diritto bellico esterno.

Ibn Taymiyya , La politica della sharia (Al-Siyāsa al-sharʿiyya), XIII-XIV secolo: Testo fondamentale per comprendere la linea di frattura storica; rappresenta la dottrina della jihad difensiva intransigente e letterale, antitetica ai modelli di peacemaking.

Jawdat Said, La dottrina del primo figlio di Adamo (1964): Il manifesto teologico della nonviolenza islamica contemporanea, basato sulla risposta di Abele a Caino.

Saggi e studi accademici (aggiornati)