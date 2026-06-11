Le contraddizioni di Atene
Vedere scheda 6 https://www.peacelink.it/schede/a/51347.html
- 1. Sintesi dal libro Schede per una storia della pace e dei diritti umani, Alessandro e Daniele Marescotti, 2005
Il libro dedica ad Atene una trattazione articolata che mette in luce le contraddizioni fondamentali della prima democrazia della storia: da un lato, un innovativo metodo di risoluzione nonviolenta dei conflitti interni; dall’altro, un feroce imperialismo verso l’esterno e una struttura economica basata sulla schiavitù.
Democrazia come metodo nonviolento
Dopo secoli di conflitti risolti con la forza, Solone (594 a.C.) cancellò i debiti che portavano alla schiavitù e gettò le basi per una “tecnica” di risoluzione nonviolenta dei conflitti: la democrazia. Il libro cita Solone: “E quelli che soffrivano la disonorante schiavitù e temevano i capricci dei loro padroni li ho fatti liberi”. Clistene (509 a.C.) estese il diritto di accesso alle cariche, e Pericle introdusse lo stipendio per le cariche di governo, consentendo anche ai poveri di partecipare alla politica. La democrazia sostituì i rapporti di forza fisici con rapporti di forza numerici, la dialettica politica prese il posto della guerra.
Democrazia e schiavitù
Tuttavia, la democrazia ateniese poggiava su una piramide di esclusione. Il libro cita Francesco Ranci: su 500.000 abitanti, 400.000 erano schiavi. I cittadini maschi con diritto di voto erano solo 20.000. Lo stesso tempo libero per la politica era “liberato” dal lavoro degli schiavi. La democrazia ateniese non fu mai un modello universale di pace, ma un privilegio di un’élite guerriera e schiavista.
Atene e i pacifici Meli
L’episodio più emblematico dell’imperialismo ateniese è il Dialogo dei Meli, raccontato da Tucidide nella Guerra del Peloponneso (416 a.C.). L’isola di Melo, colonia spartana, voleva rimanere neutrale. Gli Ateniesi imposero la resa incondizionata. I Meli obiettarono: “Come potremmo avere lo stesso interesse, noi a divenire schiavi e voi a essere padroni?”. La risposta ateniese fu la legge del più forte: “Poiché voi avrete interesse a fare atto di sottomissione prima di subire i più gravi malanni”. Alla fine, gli Ateniesi uccisero tutti i maschi adulti e resero schiave donne e bambini. Il libro cita gli storici Giorgio De Vecchi e Giorgio Giovannetti: questo dialogo è la “più lucida ed esplicita espressione dell’imperialismo di Atene” e un paradigma della giustificazione realista della guerra.
Aristofane e la crisi di Atene
Il libro collega l’imperialismo ateniese alla critica di Aristofane. In La Pace (421 a.C.), il contadino Trigeo libera la Pace sepolta in una grotta, denunciando i profitti della guerra e l’egoismo dei politici. In Lisistrata (411 a.C.), le donne scioperano dal sesso per forzare gli uomini alla pace. Aristofane, pur conservatore, smaschera l’arroganza dei leader democratici (Cleone) e mostra come la sete di conquista stesse corrompendo la democrazia. Il libro nota che Atene iniziò il suo declino proprio quando la sua “bella facciata democratica” si incrinò sotto il peso dell’imperialismo.
- 2. Aggiornamento con Peace Research & Peace History (2005–oggi)
Dopo il 2005, gli studi su Atene, democrazia e pace hanno approfondito il tema della violenza strutturale della democrazia antica e hanno utilizzato il Dialogo dei Meli come caso di studio per la teoria delle relazioni internazionali.
- a) Il Dialogo dei Meli: realismo politico o critica dell’imperialismo?
- Il dibattito su come interpretare Tucidide è vivace nella peace research e nelle international relations:
- Scuola realista (es. Thomas Hobbes, Hans Morgenthau): il dialogo dimostra che non esiste giustizia tra stati, solo potenza. La pace è solo assenza di guerra imposta dal più forte.
- Scuola critica (es. Richard Ned Lebow, The Melian Dialogue and the Ethics of International Relations, 2017): Tucidide non approva la posizione ateniese. Il dialogo è un avvertimento contro l’hybris del potere, ossia la superbia e l'arroganza estrema. La distruzione di Melo indebolì Atene moralmente e strategicamente, alienando i suoi alleati e preparando la sua sconfitta finale.
- Peace research: il dialogo è usato per insegnare il conflitto tra etica e potenza. Alcuni studiosi (es. Toni Erskine, Embedded Cosmopolitanism, 2008) lo leggono come un argomento a favore della necessità di istituzioni internazionali che trascendano la logica del più forte.
- Nuove scoperte archeologiche: gli scavi a Melo hanno rivelato che la città fu effettivamente distrutta e spopolata nel V secolo a.C., confermando il resoconto di Tucidide e suggerendo che il massacro selettivo fu un atto di “pulizia etnica” (cfr. N. Marinatos, Melos: The Archaeology of a Destruction, 2018).
- b) Democrazia ateniese e “pace democratica” – una critica
- La teoria della pace democratica (le democrazie non si fanno guerra tra loro) è stata influente nelle scienze politiche. Alcuni autori (es. Bruce Russett, Michael Doyle) hanno cercato di estenderla all’antichità, sostenendo che Atene democratica era meno bellicosa con altre democrazie (es. Corcira). Tuttavia, la peace research critica questa estensione.
- Violenza strutturale interna: la democrazia ateniese conviveva con la schiavitù di massa e l’esclusione delle donne. Non si può parlare di “pace democratica” quando una parte enorme della popolazione è oggetto di violenza strutturale (cfr. J. Galtung, Violence, Peace, and Peace Research, 1969; applicato ad Atene da S. Hornblower, Thucydides and the Democratic Peace, 2020).
- Imperialismo democratico: Atene fu una potenza imperialista tanto quanto Sparta. La “pace democratica” tra democrazie non impedì ad Atene di massacrare Melo (non democratica) o di imporre tributi e governi filo-ateniesi con la forza. La peace research postcoloniale (es. T. Barkawi, Democracy and War in the Ancient World, 2018) sottolinea che la pace democratica è una costruzione eurocentrica che ignora la violenza delle democrazie contro i “non-democratici”.
- c) Democrazia come metodo nonviolento: processi e limiti
- Il libro valorizza l’innovazione della democrazia ateniese. Studi recenti ne hanno esplorato i meccanismi istituzionali di prevenzione della guerra civile (stasis).
- Amnistia e riconciliazione: dopo la tirannia dei Trenta (404-403 a.C.), Atene attuò una delle prime amnistie politiche della storia, proibendo il ricorso legale per le azioni commesse durante il regime (cfr. E. Carawan, The Athenian Amnesty and the Rule of Law, 2013). Questo è un precursore della giustizia transizionale.
- Tribunali popolari e *graphe paranomon*: la possibilità di impugnare leggi incostituzionali davanti a giurie popolari ridusse l’arbitrio e la violenza politica.
- Ostracismo: esilio decennale senza confisca dei beni, una forma di “allontanamento nonviolento” del leader pericoloso, evitando l’assassinio politico (cfr. S. Forsdyke, Exile, Ostracism, and Democracy, 2005).
- Tuttavia, questi meccanismi non si estendevano alle relazioni esterne. La peace research chiama questo “doppio standard” della democrazia: pace interna attraverso la legge, guerra all’esterno senza limiti (cfr. M. Doyle, Liberal Peace: A Critique, 2014).
- d) Schiavitù e violenza strutturale: nuove prospettive
- La ricerca sulla schiavitù antica ha approfondito il legame tra democrazia e sfruttamento:
- L’economia della schiavitù era il fondamento materiale del tempo libero dei cittadini. Peter Hunt(Slaves, Warfare, and Ideology in the Greek Historians, 2018) mostra come gli Ateniesi giustificassero la schiavitù come “necessaria” per la difesa della democrazia.
- Resistenze nonviolente degli schiavi: il libro accenna al rallentamento del lavoro come boicottaggio. Studi recenti (es. N. Luraghi, The Helots: A History, 2021) hanno documentato forme sistematiche di resistenza passiva, sabotaggio e fuga, che contribuirono a erodere l’efficienza del sistema schiavistico.
- e) Aristofane e la cultura della pace: ricezione moderna
- La commedia di Aristofane è stata studiata come teatro di guerra:
- Ralph M. Rosen (2018) sottolinea che Lisistrata non è solo una commedia sul sesso, ma un’esplorazione del potere delle donne di interrompere la guerra attraverso la non-cooperazione– una strategia nonviolenta ante litteram.
- Performance e politica: la rappresentazione di Lisistrata a Forlì nel 1927 di fronte a Mussolini (citata da Marescotti) è stata analizzata come un atto di resistenza culturale (cfr. B. Vanacker, Aristophanes in Fascist Italy, 2019). Il fatto che Mussolini non capisse il greco e che il gerarca locale fosse ignorante permise l’atto di sfida.
- Lisistrata oggi: la commedia è stata ripresa in contesti di guerra (es. in Liberia durante il conflitto civile, le donne usarono scioperi del sesso e manifestazioni nonviolente – un caso studiato dalla peace research come “Women of Liberia Mass Action for Peace”, 2003, che contribuì a porre fine alla guerra).
- 3. Verifica / Domande chiave
- In che modo la democrazia ateniese costituì un’innovazione per la risoluzione nonviolenta dei conflitti interni? Quali strumenti istituzionali adottò?
Riferimento: cancellazione dei debiti di Solone, tribunali popolari, ostracismo, amnistia.
- Qual era la composizione sociale di Atene nel periodo democratico?
Riferimento: 400.000 schiavi su 500.000 abitanti; tempo libero dei cittadini garantito dal lavoro schiavile.
- Cosa accadde a Melo nel 416 a.C. secondo il racconto di Tucidide? Quali argomenti usarono gli Ateniesi per giustificare la loro azione?
Riferimento: legge del più forte, “i forti fanno quello che possono e i deboli subiscono quello che devono”.
- La teoria della “pace democratica” (le democrazie non si fanno guerra tra loro) si applica all’Atene antica?
Riferimento: violenza strutturale interna (schiavitù), imperialismo verso i non-democratici (Melo).
- In che modo la commedia di Aristofane (Lisistrata, La Pace) può essere considerata una forma di attivismo nonviolento ante litteram?
Riferimento: sciopero del sesso come non-cooperazione; denuncia dei profitti della guerra.
- Qual è l’interpretazione del Dialogo dei Meli nella peace research contemporanea?
Riferimento: scuola realista vs scuola critica (Lebow); il massacro indebolì Atene moralmente e strategicamente.
- Cosa si intende per “violenza strutturale” nella democrazia ateniese? Come si manifestava nella vita quotidiana?
Riferimento: schiavitù, esclusione delle donne, sfruttamento economico come base del “tempo libero” democratico.
- 4. Fonti storiche e approfondimenti
- Testi e saggi (aggiornati)
- Marescotti, A. & Marescotti, D. (2005). Schede per una storia della pace e dei diritti umani – “Atene: la democrazia come metodo di risoluzione nonviolenta dei conflitti”, “Atene: democrazia e schiavitù”, “Atene e i pacifici Meli”, “Aristofane” (pp. 51‑53, 48‑53 del PDF).
(Testo base)
- Tucidide, *La guerra del Peloponneso* – Libro V, capitoli 84‑116 (Dialogo dei Meli). Trad. italiana di L. Canfora, Einaudi.
(Fonte primaria)
- Lebow, R.N. (2017). The Melian Dialogue and the Ethics of International Relations. In: Thucydides and the Modern World. Cambridge University Press.
(Interpretazione critica del dialogo come avvertimento contro l’hybris)
- Hornblower, S. (2020). Thucydides and the Democratic Peace. In: The Oxford Handbook of Thucydides. Oxford University Press.
(Applicazione critica della teoria della pace democratica all’antichità)
- Barkawi, T. (2018). Democracy and War in the Ancient World. In: The Cambridge History of Democracy. Cambridge University Press.
(Prospettiva postcoloniale sulla violenza democratica)
- Carawan, E. (2013). The Athenian Amnesty and the Rule of Law. Oxford University Press.
(Sull’amnistia come precursore della giustizia transizionale)
- Forsdyke, S. (2005). Exile, Ostracism, and Democracy: The Politics of Expulsion in Ancient Greece. Princeton University Press.
(Sull’ostracismo come meccanismo nonviolento di allontanamento)
- Hunt, P. (2018). Slaves, Warfare, and Ideology in the Greek Historians. Cambridge University Press.
(Sul ruolo della schiavitù nell’economia della guerra e della democrazia)
- Luraghi, N. (2021). The Helots: A History. Harvard University Press.
(Resistenze passive e ribellioni degli iloti spartani, con confronti con gli schiavi ateniesi)
- Vanacker, B. (2019). Aristophanes in Fascist Italy: The Performance of Lysistrata in Forlì (1927). In: Theatre and War. Brill.
(Analisi dell’episodio citato nel libro)
- Marescotti, A. & Marescotti, D. (2005). Schede per una storia della pace e dei diritti umani – “Atene: la democrazia come metodo di risoluzione nonviolenta dei conflitti”, “Atene: democrazia e schiavitù”, “Atene e i pacifici Meli”, “Aristofane” (pp. 51‑53, 48‑53 del PDF).
- Link e risorse online
- Perseus Digital Library – Tucidide, Guerra del Peloponneso (greco e inglese) – https://www.perseus.tufts.edu
(Testo originale e traduzione)
- Peace History Society – Ancient Greece – https://www.peacehistorysociety.org (cercare “Athens” o “Melos”)
(Articoli e bibliografia)
- International Relations and Peace Research – Thucydides – https://www.e-ir.info (cercare “Melian Dialogue”)
(Dibattiti contemporanei sul realismo e l’etica)
- Women of Liberia Mass Action for Peace (2003) – https://www.peacewomen.org (cercare “Liberia”)
(Esempio moderno di strategie ispirate a Lisistrata)
- Perseus Digital Library – Tucidide, Guerra del Peloponneso (greco e inglese) – https://www.perseus.tufts.edu
- Documenti primari suggeriti
- Tucidide, *La guerra del Peloponneso* – Libro I (cause della guerra); Libro II (discorso di Pericle); Libro V (Dialogo dei Meli).
(Traduzioni italiane consigliate: L. Canfora, Einaudi; M. Cesa, Marsilio; F. Ferrari, Rizzoli)
- Aristofane, *Lisistrata* – Trad. italiana di D. Del Corno, Mondadori, o di G. Mastromarco, BUR.
(La commedia dello sciopero del sesso)
- Aristofane, *La Pace* – Trad. italiana di D. Del Corno, Mondadori.
(La liberazione della Pace)
- Plutarco, *Vite parallele: Solone, Pericle, Nicia* –
(Per le riforme democratiche e la spedizione di Melo)
- Iscrizioni ateniesi sui decreti di pace – In Inscriptiones Graecae (IG I³), consultabili online attraverso il Packard Humanities Institute.
- Tucidide, *La guerra del Peloponneso* – Libro I (cause della guerra); Libro II (discorso di Pericle); Libro V (Dialogo dei Meli).
Articoli correlati
- Scheda 6 – La civiltà greca
Sparta e AteneSintesi dal libro "Schede per una storia della pace e dei diritti umani", Alessandro e Daniele Marescotti, 200510 giugno 2026 - Redazione PeaceLink
- Scheda 5 – Religioni e filosofie orientali per la pace
Il pensiero nonviolento e le religioni orientaliSintesi dal libro Schede per una storia della pace e dei diritti umani, Alessandro e Daniele Marescotti, 200510 giugno 2026 - Redazione PeaceLink
- Scheda 4 – Antico Egitto e primi trattati di pace
Guerre e pace agli inizi dell'età anticaSintesi dal libro Schede per una storia della pace e dei diritti umani , Alessandro e Daniele Marescotti, 200510 giugno 2026 - Redazione PeaceLink
- Scheda 3 – Preistoria e origini della violenza umana intraspecifica
Dal Paleolitico al Neolitico: uomini che uccidono uominiSintesi dal libro "Schede per una storia della pace e dei diritti umani", Alessandro e Daniele Marescotti, 200510 giugno 2026 - Redazione PeaceLink
sociale.network