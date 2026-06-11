Le contraddizioni di Atene



Il libro dedica ad Atene una trattazione articolata che mette in luce le contraddizioni fondamentali della prima democrazia della storia: da un lato, un innovativo metodo di risoluzione nonviolenta dei conflitti interni; dall’altro, un feroce imperialismo verso l’esterno e una struttura economica basata sulla schiavitù.



Democrazia come metodo nonviolento



Dopo secoli di conflitti risolti con la forza, Solone (594 a.C.) cancellò i debiti che portavano alla schiavitù e gettò le basi per una “tecnica” di risoluzione nonviolenta dei conflitti: la democrazia. Il libro cita Solone: “E quelli che soffrivano la disonorante schiavitù e temevano i capricci dei loro padroni li ho fatti liberi”. Clistene (509 a.C.) estese il diritto di accesso alle cariche, e Pericle introdusse lo stipendio per le cariche di governo, consentendo anche ai poveri di partecipare alla politica. La democrazia sostituì i rapporti di forza fisici con rapporti di forza numerici, la dialettica politica prese il posto della guerra.



Democrazia e schiavitù



Tuttavia, la democrazia ateniese poggiava su una piramide di esclusione. Il libro cita Francesco Ranci: su 500.000 abitanti, 400.000 erano schiavi. I cittadini maschi con diritto di voto erano solo 20.000. Lo stesso tempo libero per la politica era “liberato” dal lavoro degli schiavi. La democrazia ateniese non fu mai un modello universale di pace, ma un privilegio di un’élite guerriera e schiavista.



Atene e i pacifici Meli



L’episodio più emblematico dell’imperialismo ateniese è il Dialogo dei Meli, raccontato da Tucidide nella Guerra del Peloponneso (416 a.C.). L’isola di Melo, colonia spartana, voleva rimanere neutrale. Gli Ateniesi imposero la resa incondizionata. I Meli obiettarono: “Come potremmo avere lo stesso interesse, noi a divenire schiavi e voi a essere padroni?”. La risposta ateniese fu la legge del più forte: “Poiché voi avrete interesse a fare atto di sottomissione prima di subire i più gravi malanni”. Alla fine, gli Ateniesi uccisero tutti i maschi adulti e resero schiave donne e bambini. Il libro cita gli storici Giorgio De Vecchi e Giorgio Giovannetti: questo dialogo è la “più lucida ed esplicita espressione dell’imperialismo di Atene” e un paradigma della giustificazione realista della guerra.



Aristofane e la crisi di Atene



Il libro collega l’imperialismo ateniese alla critica di Aristofane. In La Pace (421 a.C.), il contadino Trigeo libera la Pace sepolta in una grotta, denunciando i profitti della guerra e l’egoismo dei politici. In Lisistrata (411 a.C.), le donne scioperano dal sesso per forzare gli uomini alla pace. Aristofane, pur conservatore, smaschera l’arroganza dei leader democratici (Cleone) e mostra come la sete di conquista stesse corrompendo la democrazia. Il libro nota che Atene iniziò il suo declino proprio quando la sua “bella facciata democratica” si incrinò sotto il peso dell’imperialismo.



