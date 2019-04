SALUS La Salute al centro!

Promuovere la salute è oggi la strada maestra da percorrere, per il miglioramento della qualità della vita delle persone, la sostenibilità ed equilibrio del pianeta, per un rapporto armonico con la natura e gli altri esseri viventi del pianeta.

Mercoledì 10 aprile al Parlamento europeo ho avuto il piacere di ospitare un’importante conferenza “SALUS: la centralità del paradigma salute” organizzata insieme a Lumen Scuola di Naturopatia (vedi note).

Risulta sempre più chiara la necessità di un radicale cambio di paradigma nel modo in cui intendiamo la salute, che sposti l’attenzione dalla cura alla prevenzione, attraverso la diffusione di buone pratiche e stili di vita sani e l’adozione di strategie per la riduzione dell’uso di antibiotici.

Secondo i dati Eurobarometro nel 2050 i morti a causa della resistenza agli antibiotici potrebbero ammontare a oltre 2.4 milioni di persone. Un numero allarmante che deve far riflettere e spingerci ad agire, in Italia come in Europa.

Promuovere la salute è oggi la strada maestra da percorrere, una strada dalle incredibili potenzialità in termini di miglioramento della qualità della vita delle persone e dai risultati certi sia per le tasche dei cittadini, che vedrebbero una netta diminuzione della spesa pubblica sanitaria, sia per la sostenibilità ed equilibrio del pianeta, ristabilendo un rapporto armonico con la natura e gli altri esseri viventi del pianeta.

Di questi importanti temi abbiamo discusso grazie al contributo di medici ed esperti del settore provenienti da tutta Europa, ponendoci degli obiettivi ambiziosi per il futuro.

Un ringraziamento speciale va alla ideatrice e iniziatrice di questo evento Milena Simeoni, direttrice di Lumen, ad Alberto Donzelli, Medico specialista in igiene e medicina preventiva e Chiara Cusa, Medico chirurgo, specializzata in Medicina Interna, con i loro tre preziosi interventi hanno reso la conferenza un momento di divulgazione di altissimo livello e gettato le basi per le azioni future.

Su YouTube è possibile rivedere la conferenza già trasmessa in diretta streaming:

https://www.youtube.com/watch?v=yrUuAytbdjg&feature=youtu.be