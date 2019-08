Cosa e' l'Antifascismo - di Peppe Sini

L'antifascismo e' la nonviolenza, non altro che la nonviolenza

Antifascismo è Nonviolenza Chiudi

L'antifascismo e' l'opposizione a tutte le uccisioni.

L'antifascismo e' l'affermazione che ogni essere umano

ha diritto alla vita, alla dignita', alla solidarieta'.

L'antifascismo e' la convinzione

che il bene e i beni vanno condivisi,

che ogni persona bisognosa di aiuto

tu devi soccorrerla, accoglierla, assisterla,

che il mondo vivente merita di vivere

e sei tu che devi prendertene cura.

L'antifascismo e' l'azione concreta contro la violenza assassina.

L'antifascismo e' l'azione concreta che salva le vite.

L'antifascismo e' la nonviolenza, non altro che la nonviolenza.

L'antifascismo si oppone alla guerra e a tutte le uccisioni

si oppone quindi sempre al militarismo e alle armi tutte,

l'antifascismo si oppone al razzismo e a tutte le persecuzioni

sa che ogni essere umano e' un essere umano

e che tutti gli esseri umani sono eguali in dignita' e diritti

e tutti infinitamente diversi ed e' quella

diversita' che fa dell'umanita' l'umanita', una e plurale,

l'antifascismo si oppone al maschilismo

poiche' fascismo e maschilismo sono esattamente

la stessa cosa.

L'antifascismo e' l'azione concreta contro la violenza assassina.

L'antifascismo e' l'azione concreta che salva le vite.

L'antifascismo e' la nonviolenza, non altro che la nonviolenza.

Tutte le vittime sono la nostra parte

l'antifascismo e' infatti sempre e solo

il partito dei fucilati, mai dei fucilatori

sono nostre compagne e compagni tutte le vittime di ingiustizia

sono nostre compagne e compagni tutti gli insorti contro l'ingiustizia

sono nostre compagne e compagni tutti gli innocenti tenuti in catene

sono nostre compagne e compagni tutti gli innocenti sterminati nei campi

sono nostre compagne e compagni tutti gli innocenti gettati nelle fosse

sono nostre compagne e compagni tutti gli innocenti sotto le bombe

sono nostre compagne e compagni tutti gli innocenti che il deserto brucia

sono nostre compagne e compagni tutti gli innocenti che il mare ingoia

tutte le vittime sono innocenti

tutte le vittime vanno salvate

siamo una sola umanita'.

L'antifascismo e' l'azione concreta contro la violenza assassina.

L'antifascismo e' l'azione concreta che salva le vite.

L'antifascismo e' la nonviolenza, non altro che la nonviolenza.

PER SAPERNE DI PIU'

Indichiamo il sito del Movimento Nonviolento: www.nonviolenti.org; per contatti: azionenonviolenta@sis.it

Tutti i fascicoli de "La nonviolenza e' in cammino" dal dicembre 2004 possono essere consultati nella rete telematica alla pagina web: http://lists.peacelink.it/nonviolenza/

TELEGRAMMI DELLA NONVIOLENZA IN CAMMINO

Numero 3483 del 19 agosto 2019

Telegrammi quotidiani della nonviolenza in cammino proposti dal "Centro di ricerca per la pace, i diritti umani e la difesa della biosfera" di Viterbo a tutte le persone amiche della nonviolenza (anno XX)

Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: centropacevt@gmail.com , sito: http://lists.peacelink.it/nonviolenza/

L'unico indirizzo di posta elettronica utilizzabile per contattare la redazione e' centropacevt@gmail.com