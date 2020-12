La secessione del Nord sventata… per ora

Nella foto, un momento del presidio a Roma in Piazza Montecitorio, indetto per dire NO ad un DDL (Disegno di Legge) che consentirebbe la “secessione” delle regioni ricche del Nord dal resto dell’Italia.

Manifestazioni di protesta il 18 dicembre in ben 25 città della penisola

(Cliccare sulle immagini per ingrandirle.)

Il presidio a Roma del 18 dicembre 2020 in Piazza Montecitorio, dalle 14.30 alle 18.30. Al microfono Vito Meloni della Segreteria Nazionale di Rifondazione Comunista. zitto zitto, il DDL Boccia stava sul punto di essere approvato come collegato alla Legge di Bilancio, mentre tutto il paese si trovava alle prese con i preparativi di Natale in piena pandemia.

I governatori Fontana (Lombardia) e Zaia (Veneto) raffigurati come due membri della Banda Bassotti che smantellano l'Italia.

Organizzate dalla Rete dei Numeri Pari e dal Comitato Nazionale per il ritiro di ogni autonomia differenziata, le varie manifestazioni contro la “secessione” delle regioni ricche del Nord dal resto dell’Italia hanno visto impegnati, in 25 città della penisola, cooperative sociali, associazioni, movimenti per il diritto all’abitare, reti studentesche, centri antiviolenza, parrocchie, comitati di quartiere, circoli culturali, scuole pubbliche, biblioteche popolari, centri di ricerca, presidi antimafia, fabbriche recuperate, fattorie sociali e cittadini e cittadine.

Margherita Grazioli del Movimento per il diritto all'abitare illustra come la proposta d'instaurare "l'autonomia differenziata" tra regioni aggraverà la divisione tra cittadini di serie A e cittadini di serie B.

Ma bisogna restare vigili, hanno ammonito i legislatori, perché le forze politiche e soprattutto economiche della Lombardia e del Veneto, promotori del DDL Boccia, ci riproveranno sicuramente in futuro, cercando di compattare meglio le forze della destra con i dissidenti nella maggioranza governativa.