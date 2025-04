La copertina del libro "L'anima in uno sguardo" Autore: Massimo Conti Fonte: Massimo Conti Chiudi Un viaggio al di là degli usurati cliché del turismo grasso. Un incontro negli altri luoghi di un'Africa ancora antica - o avvolta modernamente dalla crosta dell'occidente ma con mentalità rimaste. E che si scoprono però intense anche in altre culture.

Quanto potente è uno sguardo di donna? Quando incrocia negli occhi dell'altro e accende imbarazzi ed emozioni? Eppure la metafora dello stesso sguardo - metafora di una profondità anche intellettiva - diventa allora pretesto di paura e persecuzione, e alimenta quello che anche presso altri luoghi e civiltà crea discriminazione.

L'immagine della strega diventa allora concreta. E l'introduzione dell'autore non lascia dubbi.