Il contributo al movimento per la pace della giornalista investigativa Betty Medsger

Tradotto da per PeaceLink

Nel 1971, in qualità di giornalista del Washington Post, Betty Medsger esaminò documenti sottratti all'FBI. Emergeva che informatori dell'FBI fornivano testimonianze false durante i processi, portando a condanne ingiuste e addirittura, in almeno un caso, orchestrando omicidi.

Betty Medsger è una giornalista investigativa, autrice, fotografa, produttrice, critica dei media ed educatrice

Movimento pacifista americano negli anni Settanta Chiudi

Nel marzo del 1971, in qualità di giornalista del Washington Post, Medsger fu una delle cinque persone - tre giornalisti e due membri del Congresso - a ricevere copie di file dell'FBI rubati da un gruppo di individui anonimi chiamato Citizens Commission to Investigate the FBI.

Medsger fu l'unica destinataria a rendere pubblici i file.

Al contrario, i giornalisti del New York Times e del Los Angeles Times restituirono i file all'FBI, come richiesto, così come fece il senatore George McGovern (democratico del Dakota del Sud) e il rappresentante Parren Mitchell (democratico del Maryland).

I primi file dell'FBI mai resi pubblici rivelarono una sorveglianza senza precedenti dell'FBI su studenti, accademici, attivisti anti-guerra e per i diritti civili, individui e organizzazioni afroamericane e altri americani.

Uno dei file sottratti svelò l'esistenza di uno dei segreti più profondi dell'FBI, una serie di programmi, per lo più illegali, noti come COINTELPRO (Programma di Controspionaggio).

I programmi utilizzavano una serie di metodi per disturbare le organizzazioni politiche americane, inclusa la diffusione di disinformazione per distruggere le persone antipatiche al direttore dell'FBI J. Edgar Hoover, creando violenza tra individui e organizzazioni, facendo testimoniare sotto giuramento agenti e informatori dell'FBI che fornivano testimonianze false durante i processi, portando a condanne ingiuste e addirittura, in almeno un caso, orchestrando omicidi.

Betty Medsger Chiudi

Medsger ha poi insegnato giornalismo, pratiche ed etica in una lunga carriera accademica.

È una dei membri fondatori dell'Associazione dei Giornalisti Investigativi e Redattori (IRE) e ha fatto parte del consiglio direttivo del Center for Investigative Reporting.

È inoltre autrice di quattro libri, tra cui "The Burglary: The Discovery of J. Edgar Hoover's Secret FBI", che narra del furto dei file COINTELPRO dall'ufficio dell'FBI a Media, in Pennsylvania.