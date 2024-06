A cento anni dalla nascita di Danilo Dolci

Danilo Dolci (1924-1997) è stato una figura centrale del movimento nonviolento e dell'impegno sociale in Italia nel secondo dopoguerra. Nato a Sesana (Trieste), Dolci dedicò gran parte della sua vita a promuovere il cambiamento sociale attraverso metodi nonviolenti, con un focus particolare sull'educazione e l'emancipazione delle classi più povere e svantaggiate.

Danilo Dolci, sciopero della fame Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Danilo_Dolci Chiudi

Dopo aver abbandonato gli studi universitari, Dolci si trasferì nel 1952 a Trappeto, un piccolo borgo marinaro in Sicilia, dove iniziò il suo lavoro di attivista e educatore. Qui introdusse il metodo maieutico, basato sul dialogo e l'ascolto, per promuovere la consapevolezza e l'azione tra i pescatori, i contadini e i bambini del luogo[1][4]. Attraverso iniziative come lo "sciopero alla rovescia", in cui i cittadini si mobilitarono per riparare una strada pubblica, Dolci riuscì a coinvolgere la comunità locale e a far emergere i bisogni e le aspirazioni della popolazione[4].

Oltre all'impegno sociale, Dolci fu anche un poeta, uno scrittore e un architetto. La sua visione educativa mirava a valorizzare la dignità di ogni persona e a incoraggiare l'apprendimento e la crescita attraverso il confronto e la collaborazione[4]. Fondò centri di incontro come "Il Borgo di Dio" e la "Scuola di Mirto", dove intellettuali, politici e cittadini potevano dialogare e lavorare insieme[4].

Nonostante le numerose sfide e le persecuzioni subite, Dolci rimase fedele ai principi della nonviolenza, ispirandosi alla figura di Gandhi. Il suo impegno per la giustizia sociale, l'educazione e il cambiamento dal basso lo hanno reso una figura di spicco nel panorama italiano ed internazionale[1][3][4].

A cento anni dalla sua nascita, l'eredità di Danilo Dolci continua a essere celebrata e riscoperta, con una serie di iniziative ed eventi organizzati in suo onore[2]. Il suo messaggio di solidarietà, partecipazione e trasformazione sociale rimane più che mai attuale, ispirando nuove generazioni di attivisti e educatori.

Scrisse: “È importante sapere che le parole non muovono le montagne. Il lavoro, l'impegnativo lavoro muove le montagne”.

Il Gandhi italiano

Il processo a Danilo Dolci

“C’è chi insegna

guidando gli altri come cavalli

passo per passo: così guidato.

C’è chi insegna lodando

quando trova di buono e divertendo:

c’è pure chi si sente soddisfatto

essendo incoraggiato.

C’è pure chi educa, senza nascondere

l’assurdo ch’è nel mondo, aperto ad ogni

sviluppo ma cercando

d’essere franco all’altro come a sé,

sognando gli altri come ora non sono:

ciascuno cresce solo se sognato.”

versi tratti dalla poesia di Danolo Dolci "Ciascuno cresce solo se sognato"