Ricordando il terremoto di San Giuliano di Puglia del 31 ottobre 2002

Presso la Chiesa di San Pasquale si terrà l'incontro organizzativo alle ore 17 del 17 ottobre per preparare la "Carovana della Memoria" a San Giuliano di Puglia. Questa iniziativa ha un doppio scopo: ricordare ciò che è accaduto e sottolineare l'importanza cruciale di mettere in sicurezza le scuole.

E' un appello alla sicurezza delle scuole rivolto a tutte le associazioni, gli studenti, gli insegnanti.





Il Comitato 12 Giugno di Taranto, guidato dal presidente Cosimo Semeraro, desidera rivolgere tale appello a tutti i cittadini, alle associazioni locali, ai sindaci e alle istituzioni scolastiche affinché si uniscano nell'impegno per garantire la sicurezza delle nostre scuole.



Il 31 ottobre 2002 è una data che il nostro Paese non può e non deve mai dimenticare. In quel tragico giorno, il terremoto di San Giuliano di Puglia ha colpito duramente, portando via 29 bambini e la loro insegnante. Una tragedia che ha scosso profondamente il nostro cuore e la nostra coscienza collettiva.



Per commemorare l'anniversario di questa dolorosa perdita, il Comitato 12 Giugno di Taranto lancia la "Carovana della Memoria del Terremoto di San Giuliano di Puglia". Questa iniziativa ha un duplice scopo: ricordare ciò che è accaduto e sottolineare l'importanza cruciale di mettere in sicurezza le scuole, in modo che tali tragedie non possano mai ripetersi.

Spiega Cosimo Semeraro: "Invitiamo i sindaci e le scuole di ogni comune pugliese a unirsi a noi in questa iniziativa straordinaria. Il programma prevede che da ciascun comune della Puglia parta un pullman il prossimo 31 ottobre, con arrivo nella mattinata nei luoghi della commemorazione a San Giuliano di Puglia. Inoltre, chiediamo alle associazioni di Taranto e a tutti i cittadini interessati di formare un comitato organizzatore per questa nobile causa. L'incontro organizzativo avrà luogo martedì 17 Ottobre alle ore 17 presso la Chiesa di San Pasquale (ingresso da via Pitagora 32). Saremo lieti di accogliere tutti coloro che desiderano contribuire a rendere questa "Carovana della Memoria" un'iniziativa di successo, così come un segnale forte al nostro Stato affinché metta in sicurezza le nostre scuole".

Uniamoci per onorare la memoria dei bambini di San Giuliano di Puglia e lavorare insieme per un futuro in cui nessun bambino o insegnante debba temere per la propria sicurezza nelle aule scolastiche.