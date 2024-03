Taranto: il 1° giugno la Messa per le vittime del lavoro, del dovere e del volontariato

Sabato 1° giugno 2024, alle ore 10.30, nella Chiesa Gesù Divin Lavoratore del quartiere Tamburi di Taranto si terrà la Santa Messa in memoria di tutte le vittime del lavoro, del dovere e del volontariato.

L'iniziativa è promossa dal Comitato 12 Giugno, nato dopo la tragica morte dei giovani operai ILVA Paolo Franco e Pasquale d'Ettorre, avvenuta il 12 giugno 2003 nello stabilimento siderurgico di Taranto. Il 5 dicembre 2023, al Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito alla madre di Paolo e al padre di Pasquale una medaglia alla memoria dei figli.

Dopo la Santa Messa, un corteo si snoderà fino al monumento ai caduti del lavoro in piazza Caduti sul Lavoro (ex Piazza Masaccio), sempre nel quartiere Tamburi, dove la dottoressa Rita Romano, Giudice presso il Tribunale di Taranto e Presidente della sottosezione distrettuale di Taranto dell'Associazione Nazionale Magistrati, depositerà una corona d'alloro.

La cerimonia si propone come un forte segnale di legalità e un momento di raccoglimento per ricordare tutti coloro che hanno perso la vita in nome del lavoro, dello Stato e dell'Italia.

Il Comitato 12 Giugno invita fin da ora le scuole di Taranto e tutti i cittadini di buona volontà a partecipare a questo importante evento per rendere omaggio alle vittime e sensibilizzare sulla fondamentale questione della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Perché la loro morte sia monito per salvare altre vite.

Per informazioni e per partecipare all'evento è possibile contattare il Comitato 12 Giugno nella persona del presidente Cosimo Semeraro al numero 3298707954.

Cosimo Semeraro

Presidente Comitato 12 Giugno

Tel. 3298707954