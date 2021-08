Bella ciao, dedicata a chi ha saputo attraversare gli anni bui del Novecento

E' venuto a mancare Luciano Marescotti

Ha partecipato alla Resistenza al nazifascismo in Romagna. Trasferitosi a Taranto, è stato insegnante di scuola elementare, partecipando a svariate iniziative civili, sociali e di solidarietà. Lo incontreremo di nuovo in ogni persona, in ogni gesto di speranza, in ogni ideale che rende bella la vita.

31 maggio 2017 - Alessandro Marescotti