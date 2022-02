Segui la mobilitazione per la pace, promuovila nella tua città, condividila in rete

In provincia di Pisa

Il sindaco del Comune di Bientina in Valdera: "Nei prossimi giorni cercheremo di coinvolgere anche altri soggetti, istituzionali e non, per iniziative contro la guerra, simboliche, educative, culturali, concrete. E toglieremo la bandiera solo quando ai venti di guerra si fermeranno".

15 febbraio 2022 - Comune di Bientina